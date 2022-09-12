Автомобильная компания изобрела кресло с защитой от укачивания

Для многих людей проблема укачивания в машинах стоит особенно остро – по статистике, этим страдают семь из десяти человек. Компания NHK Spring, которая выпускает комплектующие для автомобилей, представила свою новейшую разработку – автокресло с защитой от укачивания. Суть технологии сводится к специальному активному подголовнику, который фиксирует голову пассажира в стабильном положении при ускорениях и замедлениях машины.

Фото: motor.ru motor.ru

Пассажиров (а иногда и водителей) укачивает в автомобиле, когда вестибулярный аппарат и зрение посылают мозгу противоречивые сигналы. Фирма NHK Spring нашла решение этой проблемы, разработав кресло, подголовник которого оснащен стабилизатором – с этой технологией знакомы все профессиональные фотографы и операторы.

В NHK Spring посчитали, что еще одной сферой применения может стать автомобилестроение, особенно с массовым распространением беспилотников с максимально возможным уровнем автономности. Впрочем, в обозримом будущем стабилизатор подголовника вряд ли станет частью серийных автомобилей, даже в качестве опции.

Однако многие автопроизводители тоже работают в этой области. Например, несколько лет назад Jaguar Land Rover рассказал о собственных наработках: в компании предложили снижать вероятность укачивания с помощью настроек адаптивной подвески, голосовых подсказок навигации, положения дисплея мультимедийной системы и держателя для смартфона, а также регулировки сидений.