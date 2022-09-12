Россиян призвали не затягивать с покупкой авто до Нового года

«Ни в коем случае нет смысла чего-то ждать и что-то выгадывать. Потому что ситуация с новыми автомобилями никак не изменится в ближайшие несколько лет. Нет ни одной предпосылки для этого. Поэтому, если у вас сейчас есть возможность и вы нашли тот автомобиль, который вам нужен, его нужно брать», — считает собеседник.