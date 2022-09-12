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1 час назад

Новости автомира: россиян призвали не затягивать с покупкой автомобиля до Нового года

Лера Букина

Россиянам не следует откладывать покупку автомобиля при наличии необходимости в его приобретении. Об этом заявил вице-президент Российской ассоциации автомобильных дилеров Денис Мигаль в комментарии для «Слово и Дело».

Россиян призвали не затягивать с покупкой авто до Нового года
Фото: ТАССТАСС

Он указал на отсутствие предпосылок для падения цен после Нового года.

«Ни в коем случае нет смысла чего-то ждать и что-то выгадывать. Потому что ситуация с новыми автомобилями никак не изменится в ближайшие несколько лет. Нет ни одной предпосылки для этого. Поэтому, если у вас сейчас есть возможность и вы нашли тот автомобиль, который вам нужен, его нужно брать», — считает собеседник.

Мигаль также отметил достаточно низкий уровень цен на машины в связи с отсутствием спроса. Он сомневается в том, что ситуация на рынке автомобилей изменится к январю. Кроме того, при повышении курса валют закончится серый импорт, «который сейчас хоть как-то проблему решает», подчеркнул специалист.

Ранее сообщалось, что, по данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в августе 2022 года продажи новых автомобилей в России снизились на 62,4% или на 69,2 тыс. ед. в сравнении с августом прошлого года. В общей сложности за этот период удалось реализовать 41,7 тыс. новых машин.

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