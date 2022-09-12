Россиян призвали не затягивать с покупкой авто до Нового года

Россиянам не следует откладывать покупку автомобиля при наличии необходимости в его приобретении. Об этом заявил вице-президент Российской ассоциации автомобильных дилеров Денис Мигаль в комментарии для «Слово и Дело».
Он указал на отсутствие предпосылок для падения цен после Нового года.
«Ни в коем случае нет смысла чего-то ждать и что-то выгадывать. Потому что ситуация с новыми автомобилями никак не изменится в ближайшие несколько лет. Нет ни одной предпосылки для этого. Поэтому, если у вас сейчас есть возможность и вы нашли тот автомобиль, который вам нужен, его нужно брать», — считает собеседник.
Мигаль также отметил достаточно низкий уровень цен на машины в связи с отсутствием спроса. Он сомневается в том, что ситуация на рынке автомобилей изменится к январю. Кроме того, при повышении курса валют закончится серый импорт, «который сейчас хоть как-то проблему решает», подчеркнул специалист.
Ранее сообщалось, что, по данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в августе 2022 года продажи новых автомобилей в России снизились на 62,4% или на 69,2 тыс. ед. в сравнении с августом прошлого года. В общей сложности за этот период удалось реализовать 41,7 тыс. новых машин.