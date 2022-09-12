УАЗ «Патриот» стали выпускать в упрощенной версии

— Дело в том, что хром, как известно, через там год-два запотевает, чернеет и становится не декоративным, а антидекоративным элементом, поэтому это идеальное нововведение. То, что руль трехспицевый, — это особой роли не играет. А то, что без подушки безопасности, — это, конечно, плохо, все-таки это пассивная безопасность, но, с другой стороны, это не настолько критично, и большинство покупателей «Патриотов» — небольшие ездоки на машинах с подушкой безопасности. Я думаю, что это больше вопрос безопасности общества, то есть общество должно проявлять безопасность, но, учитывая время, я думаю, что это вполне в духе времени. И механический рычаг — так это вообще идеальная штука, потому что раздатка не уходит обратно в повышенную при выключении зажигания, при электронной раздатке такое было, а при механической раздатке ты как включил — и независимо от того, включаешь или выключаешь зажигание, у тебя в каком положении была раздатка, в таком и остается.