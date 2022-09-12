УАЗ «Патриот» стали выпускать в упрощенной версии

В Сеть попали снимки внедорожника, у которого отсутствуют хромированные элементы кузова, подушки безопасности, а вместо шайбы управления раздаткой установлен механический рычаг.
В интернете появились фото антикризисной версии УАЗ «Патриот», в которой исчезли хромированные элементы кузова, в частности изменилась решетка радиатора. Кроме того, руль стал трехспицевый, и в нем больше нет подушки безопасности, а вместо шайбы управления раздаткой установлен механический рычаг. Официального подтверждения этой информации пока нет, пишет Autonews.ru.
Насколько дешевле будет такой вариант авто, пока не сообщается. Сейчас цена на «Патриот» на официальном сайте начинается от 1,5 млн рублей.
Любители этого автомобиля только порадуются изменениям, считает гендиректор внедорожного клуба «Трофи-лайф» Станислав Афонский:
— Дело в том, что хром, как известно, через там год-два запотевает, чернеет и становится не декоративным, а антидекоративным элементом, поэтому это идеальное нововведение. То, что руль трехспицевый, — это особой роли не играет. А то, что без подушки безопасности, — это, конечно, плохо, все-таки это пассивная безопасность, но, с другой стороны, это не настолько критично, и большинство покупателей «Патриотов» — небольшие ездоки на машинах с подушкой безопасности. Я думаю, что это больше вопрос безопасности общества, то есть общество должно проявлять безопасность, но, учитывая время, я думаю, что это вполне в духе времени. И механический рычаг — так это вообще идеальная штука, потому что раздатка не уходит обратно в повышенную при выключении зажигания, при электронной раздатке такое было, а при механической раздатке ты как включил — и независимо от того, включаешь или выключаешь зажигание, у тебя в каком положении была раздатка, в таком и остается.
— Почему любителей бездорожья привлекает эта модель?
— Соотношение «цена-проходимость», и в принципе мы можем так громко заявить, что это самый лучший в мире автомобиль по соотношению «цена-проходимость», у него есть свои проблемы с качеством, но они здесь и отражены. То есть если ты берешь хороший вездеход по низкой цене, ты должен быть готов к тому, что запчасти придется почаще менять по сравнению с той же самой Toyota, у которой такая же проходимость, но цена в несколько раз выше.
Что касается цен на китайские автомобили, то во внедорожном сегменте даже кроссовер с не самой выдающейся проходимостью Haval Jolion точно будет дороже 2 млн рублей. А полноценный внедорожник H9 от Haval будет стоить более 4,5 млн.