Эксперт: у россиян остались считанные часы до подорожания ОСАГО

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин предупредил, что из-за повышения тарифного коридора Центробанком с 13 сентября стоимость ОСАГО резко вырастет, так что у россиян остались считанные часы для того, чтобы оформить полис по старым ценам. Об этом пишет «Газета.ру».
«Эвфемизмом "расширение тарифного коридора" прикрывается банальное повышение тарифов, на данный момент уже второе за год (предыдущее было в январе, — прим.). Я все жду, когда этим прикрытием невозможно будет пользоваться, поскольку нижняя планка коридора уйдет в отрицательную зону. Так что с завтрашнего дня ОСАГО однозначно подорожает», — рассказал Шапарин.
Ранее Центробанк России сообщил о расширении тарифного коридора на 26% для легковых автомобилей. Причем в некоторых регионах повысятся и региональные коэффициенты. Шапарин заявлял, что повышение цен на ОСАГО приведет в итоге к полной деградации этого вида страхования в России через несколько лет. Он также констатировал резкий скачок отказов от полисов.
Ранее в компании «АльфаСтрахование» сообщили о массовом отказе россиян от полисов ОСАГО. Сейчас таких более 25%, а в некоторых регионах до 60%. Хуже всего ситуация обстоит в Северо-Кавказском округе. Там полисы ОСАГО есть только у 46,5% водителей.