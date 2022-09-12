Эксперт: у россиян остались считанные часы до подорожания ОСАГО

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин предупредил, что из-за повышения тарифного коридора Центробанком с 13 сентября стоимость ОСАГО резко вырастет, так что у россиян остались считанные часы для того, чтобы оформить полис по старым ценам. Об этом пишет «Газета.ру».

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«Эвфемизмом "расширение тарифного коридора" прикрывается банальное повышение тарифов, на данный момент уже второе за год (предыдущее было в январе, — прим.). Я все жду, когда этим прикрытием невозможно будет пользоваться, поскольку нижняя планка коридора уйдет в отрицательную зону. Так что с завтрашнего дня ОСАГО однозначно подорожает», — рассказал Шапарин.

Ранее Центробанк России сообщил о расширении тарифного коридора на 26% для легковых автомобилей. Причем в некоторых регионах повысятся и региональные коэффициенты. Шапарин заявлял, что повышение цен на ОСАГО приведет в итоге к полной деградации этого вида страхования в России через несколько лет. Он также констатировал резкий скачок отказов от полисов.