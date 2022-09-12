На «АвтоВАЗе» запустили акцию «Приведи друга»

На заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти запустили акцию «Приведи друга». Как сообщает Motor.ru, работники завода могут получить премию в размере 5-15 тыс. рублей, если отправят в отдел кадров подходящего кандидата или его резюме.

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Выплата в размере 5 тыс. рублей производится по факту трудоустройства кандидата, а дополнительные пять или десять тысяч рублей можно получить, если новичок проработает 90 дней.