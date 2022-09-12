На «АвтоВАЗе» запустили акцию «Приведи друга»

На заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти запустили акцию «Приведи друга». Как сообщает Motor.ru, работники завода могут получить премию в размере 5-15 тыс. рублей, если отправят в отдел кадров подходящего кандидата или его резюме.
Выплата в размере 5 тыс. рублей производится по факту трудоустройства кандидата, а дополнительные пять или десять тысяч рублей можно получить, если новичок проработает 90 дней.
Отметим, что сейчас на предприятии в Тольятти работают 32,5 тыс. сотрудников, тогда как глава компании Максим Соколов заявлял, что для увеличения выпуска машин до 500 тыс. в год заводу требуются еще около 4 тыс. рабочих и инженеров. Содействие в выполнении задачи уже оказывает Министерство труда и занятости Самарской области.