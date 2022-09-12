Седан Chery в стиле Lexus оказался дешевле Lada Vesta

В июне Chery представила седан Arrizo 5 GT — спортивный вариант Arrizo 5 Plus. Спустя пару месяцев модель, напоминающую автомобили японского Lexus, выпустили на домашний рынок, раскрыв оставшиеся детали. В КНР спортседан со старта предлагают в трех комплектациях, стоимость которых лежит в диапазоне от 99,9 тысячи до 108,9 тысячи юаней. В пересчете на рубли цена составляет 880-959 тысяч. Это ниже рекомендованной стартовой цены Lada Vesta, которая стартует с 1,1 миллиона рублей.

Фото: motor.ru motor.ru

Внешность Arrizo 5 GT, доступного в черном и красно-оранжевом оттенках кузова, раскрыли еще в июне. Теперь же появились подробности об оснащении, в которое на старте входят 17-дюймовые колесные диски с тормозными суппортами и светодиодная оптика, а также круиз-контроль. В «топе» добавлены климат-контроль, подогрев сидений, система автоматического переключения с ближнего на дальний свет и другие помощники.

Спортверсия седана получила особый интерьер, причем отличился он не только косметическими штрихами: на передней панели разместили единый кластер с приборной панелью и экраном «мультимедийки» по 10,25 дюйма каждый. Кресла украшает цветная прострочка, руль — надпись Chery вместо эмблемы, а селектор передач заменен на более широкий.

В движение Arrizo 5 GT приводит бензиновая наддувная «четверка» объемом 1,6 литра, выдающая 197 лошадиных сил и 290 Нм крутящего момента, — то есть, на 41 силу и 60 Нм больше топового турбомотора обычного Arrizo 5. Трансмиссия — семидиапазонный «робот» с двумя «мокрыми» сцеплениями. По паспорту разгон с места до 100 километров в час занимает у седана порядка шести секунд.

В российской линейке Chery седанов пока нет, однако их появление входит в планы производителя. В августе компания заявила о запуске двух четырехдверок, причем обе должны появиться в продаже в течение 2023 года. Вероятно, речь идет об Arrizo 5 и Arizzo 8.