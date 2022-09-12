Lincoln обновил компактный кроссовер Corsair

Компания Lincoln представила кроссовер Corsair 2023 модельного года. Автомобиль слегка изменился внешне, лишился одного из двигателей, но получил трассовый полуавтопилот под названием ActiveGlide 1.2. Теперь электроника сама может менять полосу движения в вялотекущем трафике, умеет сдвигать машину к краю полосы, подальше от большегрузов, и притормаживать перед резкими поворотами.

Фото: © Lincoln © Lincoln

Компактный кроссовер Lincoln Corsair выпускается с 2019 года и предлагается с тремя двигателями на выбор. Это «турбочетверки» 2.0 и 2.3 мощностью 254 и 299 лошадиных сил соответственно и гибридная установка на базе «атмосферника» 2.5, развивающая 270 сил. Начальный мотор сочетается с передним и полным приводом, остальные — только с полным. Версий у Corsair три: Standard, Reserve и Grand Touring.

Lincoln

Lincoln

После обновления вседорожник лишился двигателя объемом 2,3 литра. Зато в оснащении появился трассовый полуавтопилот ActiveGlide 1.2 (он же фордовской BlueCruise), который не требует постоянно держать руки на руле. Теперь электроника сама предлагает сменить полосу движения в вялотекущем трафике; умеет держаться подальше от большегрузов и притормаживает перед кривыми малого радиуса, одновременно уведомляя водителя о необходимости снизить скорость.

Для Corsair доступны два новых цвета кузова и салона, а также мультимедиа Sync 4 c экраном диагональю 13,2 дюйма вместо 8. Ещё одно новшество — система Auto Air Refresh. Она позволяет быстро очистить воздух в салоне, удалив из него пыль, табачный дым, смог и некоторые аллергены, в том числе пыльцу. Внешне отличить кроссовер 2023 модельного года от предшественника можно по увеличенной решетке радиатора и иным ходовым огням.