Названа стоимость проезда по первому участку дороги М-12 "Москва-Казань"

Стоимость проезда для легковых автомобилей и мотоциклов по первому пусковому комплексу нулевого этапа трассы М-12 от ЦКАД до обхода Орехово-Зуево составит 89 рублей. Об этом говорится на официальном сайте "Единого оператора", который обслуживает и эксплуатирует систему взимания платы.

Фото: ТАСС ТАСС

Стоимость проезда для среднегабаритных транспортных средств (ТС) [фургоны, пикапы, мини-фургоны] составит 133 рубля, грузовых и автобусов - 178 рублей, специальных крупногабаритных ТС - 267 рублей.

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Тарифы начали действовать на участке с 12:00 мск, отмечается в сообщении.

Система оплаты "Свободный поток"

На участке действует безбарьерная система взимания платы "Свободный поток". Гендиректор "Единого оператора" (входит в концерн "Телематика") Марсель Нигметзянов в рамках церемонии открытия первого пускового комплекса нулевого этапа трассы М-12 сообщил, что система оплаты "Свободный поток" будет применяться в дальнейшем и на других платных трассах. Фиксация проезда осуществляется по государственному регистрационному номеру транспортного средства или по транспондеру. Оплатить проезд по госномеру нужно в течение пяти дней, в дальнейшем начисляется штраф. Однако Нигметзянов добавил, что в случае погашения задолженности в течение 20 дней штраф аннулируется.

О проекте М-12

Общая протяженность проекта М-12 от Москвы до Екатеринбурга составит около 1,6 тыс. км.

Автомагистраль М-12 длиной 811 км пройдет по Московской, Владимирской, Нижегородской областям, Республике Чувашия и Татарстан. Она объединит 17 крупнейших региональных центров. Трасса будет соединена с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России (М-11 "Нева", ЦКАД, М-3 "Украина", М-1 "Беларусь", М-4 "Дон").

Общая протяженность нулевого этапа составляет 65 км. На этом этапе будет 51 очистное сооружение, чтобы вода с дороги уходила уже без вредных примесей. Кроме этого, для обеспечения охраны окружающей среды и уменьшения негативного воздействия шума на людей на всем протяжении объекта ведется строительство шумозащитных экранов.

Первый пусковой комплекс протяженностью 23 км проходит от Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) до пересечения с федеральной дорогой А-108 "Московское большое кольцо" в районе города Орехово-Зуево. В рамках строительства комплекса было возведено 11 искусственных сооружений, в том числе мосты через реки Клязьма и Вырка. Участок был построен в течение года.

Для водителей и пассажиров на нулевом этапе М-12 предусмотрено устройство двух многофункциональных зон (МФЗ).

В 2023 году планируется открыть движение по второму пусковому комплексу нулевого этапа М-12 - от Московского скоростного диаметра (МДС) до Центральной кольцевой автомобильной дороги протяженностью 42,5 км. До конца года планируется открыть около 106 км М-12, в том числе 47,2 км из 80 км первого этапа и 36,5 км второго этапа во Владимирской области.