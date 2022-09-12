АвтоВАЗ выпустит 120 000 новых Lada Vesta в 2023 году

Российский автогигант АвтоВАЗ планирует выпустить 120 000 новых автомобилей Lada Vesta в 2023 году. Об этом сообщило издание «Самарское обозрение» со ссылкой на представителей смежных компаний, работающих с АвтоВАЗом.

Фото: Южный автомобиль Южный автомобиль

По предварительным данным источника в 2023 году в Тольятти планируется выпустить 120 000 автомобилей Lada Vesta, но эта цифра может быть пересмотрена в пользу увеличения при выполнении плана продаж. При этом общего плана производства по всем моделям Lada пока еще нет, он верстается и будет составлен в соответствии с текущими возможностями поставщиков.