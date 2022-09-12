АвтоВАЗ выпустит 120 000 новых Lada Vesta в 2023 году

Российский автогигант АвтоВАЗ планирует выпустить 120 000 новых автомобилей Lada Vesta в 2023 году. Об этом сообщило издание «Самарское обозрение» со ссылкой на представителей смежных компаний, работающих с АвтоВАЗом.
По предварительным данным источника в 2023 году в Тольятти планируется выпустить 120 000 автомобилей Lada Vesta, но эта цифра может быть пересмотрена в пользу увеличения при выполнении плана продаж. При этом общего плана производства по всем моделям Lada пока еще нет, он верстается и будет составлен в соответствии с текущими возможностями поставщиков.
По словам представителя АвтоВАЗа Сергея Ильинского, сейчас прорабатываются различные варианты, отправляются запросы поставщикам на тот или иной объем производства. Как заявляют дилеры, после переноса производства Lada Vesta из Ижевска в Тольятти стоимость автомобиля не поменяется, хотя ее производство на новой площадке обойдется дешевле. Саму процедуру переноса производства заложат в стоимость машины. Сейчас рекомендованная розничная цена дорестайлинговой Lada Vesta начинается от 1,13 млн рублей. Стоимость Lada Vesta NG пока еще не объявлена, но дилеры продают такие машины минимум за 2-2,3 млн рублей. Некоторые автосалоны продают новинку по ценам в 3 млн рублей.