Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+25° в 
USD 60.46EUR 61.31
Войти в почту
59 минут назад

Новости автомира: АвтоВАЗ выпустит 120 000 новых автомобилей Lada Vesta в 2023 году

Российский автогигант АвтоВАЗ планирует выпустить 120 000 новых автомобилей Lada Vesta в 2023 году. Об этом сообщило издание «Самарское обозрение» со ссылкой на представителей смежных компаний, работающих с АвтоВАЗом.

АвтоВАЗ выпустит 120 000 новых Lada Vesta в 2023 году
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

По предварительным данным источника в 2023 году в Тольятти планируется выпустить 120 000 автомобилей Lada Vesta, но эта цифра может быть пересмотрена в пользу увеличения при выполнении плана продаж. При этом общего плана производства по всем моделям Lada пока еще нет, он верстается и будет составлен в соответствии с текущими возможностями поставщиков.

По словам представителя АвтоВАЗа Сергея Ильинского, сейчас прорабатываются различные варианты, отправляются запросы поставщикам на тот или иной объем производства. Как заявляют дилеры, после переноса производства Lada Vesta из Ижевска в Тольятти стоимость автомобиля не поменяется, хотя ее производство на новой площадке обойдется дешевле. Саму процедуру переноса производства заложат в стоимость машины. Сейчас рекомендованная розничная цена дорестайлинговой Lada Vesta начинается от 1,13 млн рублей. Стоимость Lada Vesta NG пока еще не объявлена, но дилеры продают такие машины минимум за 2-2,3 млн рублей. Некоторые автосалоны продают новинку по ценам в 3 млн рублей.

Автоновости,Lada Vesta,Lada,Автоваз,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители