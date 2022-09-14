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34 минуты назад

Новости автомира: внедорожник Aurus Komendant впервые засняли на дороге

Motor.ruиещё 1

Один из читателей портала Quto.ru снял на видео внедорожник Aurus Komendant на одной из московских дорог. Официальная премьера автомобиля намечена на 29 сентября, а пока, судя по всему, предсерийные экземпляры внедорожника тестируют по дорогам общего пользования перед дебютом и стартом серийного производства. Несмотря на то, что новинка была закутана в плотный камуфляж, никаких сомнений в том, какая именно модель находится под ним, не возникло — по характерным линиям силуэта и узнаваемой оптике можно легко сделать вывод, что на видео именно Aurus Komendant.

Внедорожник Aurus Komendant впервые засняли на дороге
Фото: © Quto.ru© Quto.ru

В частности, оптику модели недавно рассекретили на патентных изображениях и они полностью совпадают с фонарями тестового прототипа. Кроме того, российский пресс-офис «Ауруса» не так давно начал публиковать официальные тизеры модели, на которых также отчетливо узнаются черты автомобиля с видеозаписи.

С технической точки зрения, внедорожник будет почти идентичен седану Senat — в основе обеих моделей лежит единая модульная платформа с гибридной силовой установкой. Исходя из ОТТС (одобрение типа транспортного средства) известно, что внедорожник будет на 25 сантиметров короче, а его колесная база будет меньше на 20 сантиметров, зато высота будет больше на 13 сантиметров.

Завод Aurus подготовился к серийной сборке внедорожников еще в середине июля — тогда министр промышленности и торговли России Денис Мантуров объявил, что премьера состоится до конца лета, но завод уже сейчас готов к запуску промышленного производства новинки.

Автоновости,Денис Мантуров,
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