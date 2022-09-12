У Geely появится крошечный электромобиль

В модельном ряду китайской компании Geely появится крошечный электромобиль длиной чуть больше трех метров — он будет даже меньше ВАЗ-1111 «Ока». Модель M2 будут выпускать под маркой Geometry. Она получит электромотор мощностью 30 киловатт и литий-железо-фосфатную батарею, и без подзарядки сможет проезжать около 300 километров. В список опций M2 войдут панорамная крыша, колеса разного дизайна и несколько вариантов декоративных накладок кузова.

Фото: © Autohome © Autohome

Ближайшими конкурентами Geometry M2 будут Wuling Hongguang Mini EV и Changan Lumin. В длину все эти автомобильчики насчитывают чуть больше трех метров, вмещают четырех человек и могут проезжать без подзарядки около 300 километров по китайскому циклу CLTC.

Autohome

По данным из базы Минпромторга Китая, хэтчбек M2 оснастят 30-киловаттным (41 л.с.) электромотором и литий-железо-фосфатной батареей производства Guoxuan High-tech. Длина, ширина, высота электрокара составит 3065x1522x1600 миллиметров. Колесная база — 2015 миллиметрам. Покупатели смогут выбирать декоративную накладку передка и колеса. Для сравнения, длина ВАЗ-1111 «Ока» достигает 3,2 метра.