Крупнейшие производители техники "Камаз" и "Урал" станут едиными поставщиками техники для МЧС России, сообщил в понедельник глава министерства Александр Куренков.

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"Закупка техники для МЧС России будет напрямую осуществляться у ключевых ее производителей - заводов "Камаз" и "Урал". Для нас они станут едиными поставщиками", - сказал глава МЧС журналистам во время посещения завода "Камаз".

Он считает, что таким образом увеличатся объемы заказов, появятся единые регламенты техобслуживания, что позволит снизить затраты на закупку и содержание одной единицы техники.

В феврале этого года на коллегии МЧС президент России Владимир Путин поручил с учетом опыта работы с "Камазом" и "Уралом" проработать вопрос заключения долгосрочных контрактов, при этом обеспечить прозрачность ценообразования, сократить сроки поставок и оптимизировать сервис при заключении контрактов жизненного цикла. Президент также поставил задачу довести долю новой спасательной техники в МЧС до 81% к 2030 году.