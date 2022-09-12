Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+28° в 
USD 60.46EUR 61.31
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: "Камаз" и "Урал" станут едиными поставщиками техники для МЧС

ТАСС

Крупнейшие производители техники "Камаз" и "Урал" станут едиными поставщиками техники для МЧС России, сообщил в понедельник глава министерства Александр Куренков.

"Камаз" и "Урал" станут едиными поставщиками техники для МЧС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Закупка техники для МЧС России будет напрямую осуществляться у ключевых ее производителей - заводов "Камаз" и "Урал". Для нас они станут едиными поставщиками", - сказал глава МЧС журналистам во время посещения завода "Камаз".

Он считает, что таким образом увеличатся объемы заказов, появятся единые регламенты техобслуживания, что позволит снизить затраты на закупку и содержание одной единицы техники.

В феврале этого года на коллегии МЧС президент России Владимир Путин поручил с учетом опыта работы с "Камазом" и "Уралом" проработать вопрос заключения долгосрочных контрактов, при этом обеспечить прозрачность ценообразования, сократить сроки поставок и оптимизировать сервис при заключении контрактов жизненного цикла. Президент также поставил задачу довести долю новой спасательной техники в МЧС до 81% к 2030 году.

В 2021 году была впервые утверждена программа переоснащения МЧС современными видами и образцами пожарной, спасательной и авиационной техники. На ее реализацию до 2030 года выделяются значительные средства - почти 190 млрд рублей.

Автоновости,Александр Куренков,Владимир Путин,МЧС России,Камаз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители