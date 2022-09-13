В Индонезии до сих пор работают на 60-летних ЗИЛах

В Сети опубликовали сразу несколько видеороликов, снятых на территории Индонезии. На кадрах запечатлели тяжелую работу советских самосвалов ЗИЛ-ММЗ-585, перевозящих песок, камни и прочие грузы. Подобные машины, построенные на укороченном шасси ЗИЛ-164, сходили с конвейера Мытищинского машиностроительного завода до 1965 года. В связи с этим индонезийцы пользуются грузовиками, возраст которых составляет около 60 лет.
Грузовики ЗИЛ-ММЗ-585 оборудовали бензиновым V6, отдача которого составляла всего сто лошадиных сил. При собственной массе около четырех тонн самосвал мог перевозить до 3500 килограммов полезного груза. При расходе топлива в 30 литров на сто километров максимальная скорость автомобиля составляла 65 километров в час.
В 2020 году в Индии запечатлели советский вездеход ЗИЛ-131 образца 1967 года. Оказалось, что армейский грузовик восстановил местный коллекционер.