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1 час назад

Новости автомира: в Индонезии до сих пор работают на 60-летних советских ЗИЛах

Motor.ru

В Сети опубликовали сразу несколько видеороликов, снятых на территории Индонезии. На кадрах запечатлели тяжелую работу советских самосвалов ЗИЛ-ММЗ-585, перевозящих песок, камни и прочие грузы. Подобные машины, построенные на укороченном шасси ЗИЛ-164, сходили с конвейера Мытищинского машиностроительного завода до 1965 года. В связи с этим индонезийцы пользуются грузовиками, возраст которых составляет около 60 лет.

В Индонезии до сих пор работают на 60-летних ЗИЛах
Фото: © Arie Susmanto / YouTube© Arie Susmanto / YouTube

Грузовики ЗИЛ-ММЗ-585 оборудовали бензиновым V6, отдача которого составляла всего сто лошадиных сил. При собственной массе около четырех тонн самосвал мог перевозить до 3500 килограммов полезного груза. При расходе топлива в 30 литров на сто километров максимальная скорость автомобиля составляла 65 километров в час.

Несмотря на прожорливость, местные жители довольны характеристиками машин. Судя по кадрам, некоторые ЗИЛы до сих пор сохранились в неплохом состоянии. Однако большинство автомобилей время все-таки не пощадило. На видео можно заметить грузовики без дверей кабины, с помятым кузовом, выбитыми стеклами и отсутствующей оптикой. В любом случае раритетная советская техника до сих пор в строю. Пусть и на другом конце света.

В 2020 году в Индии запечатлели советский вездеход ЗИЛ-131 образца 1967 года. Оказалось, что армейский грузовик восстановил местный коллекционер.

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