В Индонезии до сих пор работают на 60-летних ЗИЛах

Несмотря на прожорливость, местные жители довольны характеристиками машин. Судя по кадрам, некоторые ЗИЛы до сих пор сохранились в неплохом состоянии. Однако большинство автомобилей время все-таки не пощадило. На видео можно заметить грузовики без дверей кабины, с помятым кузовом, выбитыми стеклами и отсутствующей оптикой. В любом случае раритетная советская техника до сих пор в строю. Пусть и на другом конце света.