На подходе ещё один бюджетный паркетник Citroen

Грядущий кросс окажется ближайшим родственником маленького хэтча, адресованного небогатым странам. Мировую премьеру новинка, вероятно, справит уже в следующем году.

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

Год назад марка Citroen объявила о том, что готовит отдельное недорогое семейство для развивающихся стран. Первенцем стал субкомпакт C3 (к одноименной европейской модели отношения не имеет), он только-только вышел на рынки Индии и Бразилии, в обеих странах предложены машины локального производства. А скоро компания представит более крупную модель: замаскированные прототипы уже начали ловить на индийских дорогах, свежее видео опубликовано на YouTube-канале The Car Show. Некоторые местные профильные медиа относят застуканный автомобиль к сегменту SUV, и тестовый образец действительно похож на «полноценный» кроссовер. Но тут надо дождаться официального анонса: не исключено, что сам бренд будет позиционировать модель как кроссвэн. К слову, бюджетник C3, несмотря на наличие кроссоверных атрибутов вроде «внедорожного» обвеса и рейлингов на крыше, компания Citroen называет хэтчбеком.

Колеса.ру

Как и хэтч, новый кросс построен на упрощенной версии модульной «тележки» CMP (Common Modular Platform) с урезанным набором электронных помощников (на исходной платформе созданы, например, последние Citroen C4, Peugeot 208 и Opel Mokka). На одном из кадров тестовый автомобиль стоит рядом с паркетником Kia Seltos: судя по всему, по длине новинка Citroen близка к «корейцу» (показатель нынешнего индийского Селтоса – 4315 мм), впрочем, колесная база, возможно, такая же, как у бюджетного хэтчбека Citroen C3 (2540 мм; у Селтоса расстояние между осями составляет 2610 мм).

В плане дизайна экстерьера кросс многое возьмет от родственного хэтча: в частности, аналогичным образом оформят передок и корму, хотя бамперы у старшей модели все же оригинальные. А вот внутри кроссовер почти полностью повторит субкомпакт, то есть будущему Ситроену достанутся такие же передняя панель, руль, цифровая «приборка» и мультимедийная система с крупным «парящим» планшетом. При этом индийские СМИ полагают, что у нового паркетника семиместный салон.

Колеса.ру

Технику кросс наверняка разделит с родственным хэтчем Citroen C3. Последний в Индии доступен с бензиновыми трехцилиндровыми «атмосферником» 1.2 (82 л.с.) и турбомотором аналогичного объема (110 л.с.). Бразильский хэтчбек C3 оснащается трехцилиндровым литровым «атмосферником» Firefly от Fiat (71 л.с. на бензине и 75 л.с. на этаноле), а также четырехцилиндровым атмосферным мотором 1.6 EC5 (113 или 120 л.с.). Привод же у грядущего паркетника, скорее всего, исключительно передний.

По предварительным данным, Citroen представит кросс в следующем году. Позже семейство бюджетников марки должен пополнить седан.