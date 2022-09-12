Названы самые популярные у москвичей автомобили

Самые популярные у москвичей автомобили назвали аналитики агентства «Автостат».

Фото: Мослента Мослента

«Самой продаваемой в Москве впервые за все годы существования российского авторынка стала китайская модель. Нaval Jolion по итогам августа занял первое место в модельном рейтинге авторынка столицы с показателем 854 купленных автомобиля, что по сравнению с прошлым годом больше почти в восемь раз», — говорится в сообщении.

С ростом в семь раз увеличилась популярность китайской машины Geely Coolray — ее приобрели в количестве 776 экземпляров. Тройку лидеров замкнул китайский автомобиль Chery Tiggo 7 Pro, который выбрали 382 покупателя. На четвертой строчке оказался автомобиль Geely Atlas Pro, который купили 245 раз. При этом пятое место в рейтинге заняла отечественная машина — LADA Granta с результатом 224 купленных автомобиля.

Среди марок на первом месте появился Geely, на втором — Haval, на третьем — корейский бренд Kia, на четвертом — Chery, а на пятом — LADA. Всего в августе объем столичного рынка составил почти 6,4 тысячи автомобилей, что на 64 процента меньше, чем год назад, уточнили аналитики.