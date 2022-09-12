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41 минуту назад

Новости автомира:  суперкаре Porsche 911 появился двуспальный раскладной тент для крыши

Елена Прошина

Компания Porsche представила оригинальный аксессуар для своих суперкаров – раскладной тент на крышу. Об этом сообщает Telegram-канал «Популярная механика».

В суперкаре Porsche 911 появился двуспальный раскладной тент для крыши
Фото: телеграм-канал "Популярная механика"телеграм-канал "Популярная механика"

Такая опция стоит 5000 тысяч долларов и позволяет превратить автомобиль в полноценную двухместную палатку. Тент крепится на багажник и крышу Porsche 911, а сам автомобиль становится основанием. Кроме того, конструкция оснащена выдвижной лестницей с упором в землю.

В разобранном состоянии тент выдерживает почти 200 кг веса и рассчитан на двух человек – под тентом находится пространство в 210 x 130 см. Также в стенах тента есть окошки, которые можно закрыть.

Компания Porsche сообщает, что тент оснащён защитой от дождя, а внутри предусмотрен матрас высокой плотности. Собирать конструкцию не нужно – тент раскладывается автоматически с помощью пневматического механизма. К дополнительным удобствам также относится одеяло с подогревом и органайзер для обуви, которые сейчас находятся в разработке. Единственный минус такого апгрейда – снижение скорости автомобиля. С установленным тентом Porsche 911 не сможет разогнаться быстрее 130 км/ч.

Ранее компания компания NHK Spring представила новое кресло с защитой от укачивания.

Автоновости,Porsche 911,Porsche,
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