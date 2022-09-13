Названа дата запуска роботакси в США

У автогиганта General Motors есть интересное подразделение, занимающееся разработкой технологий автономного вождения. Оно называется Cruise.

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И вот, именно это самое подразделение объявило о намерении запустить коммерческие услуги роботакси в двух американских штатах. Причём произойти это должно уже «в ближайшие 90 дней и до конца 2022 года».

По словам генерального директора и соучредителя Cruise Кайла Фогта, на первых этапах услуги роботакси хоть и будут предоставляться на базе автопилота, «страхующий» водитель-оператор всё же будет присутствовать.

При этом он также допустил, что первые поездки могут быть бесплатными, но в дальнейшем за услугу будет взиматься плата.