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12 минут назад

Новости автомира: В США запустят коммерческое такси на автопилоте уже до конца 2022 года

Ferra.ru

У автогиганта General Motors есть интересное подразделение, занимающееся разработкой технологий автономного вождения. Оно называется Cruise.

Названа дата запуска роботакси в США
Фото: Ferra.ruFerra.ru

И вот, именно это самое подразделение объявило о намерении запустить коммерческие услуги роботакси в двух американских штатах. Причём произойти это должно уже «в ближайшие 90 дней и до конца 2022 года».

По словам генерального директора и соучредителя Cruise Кайла Фогта, на первых этапах услуги роботакси хоть и будут предоставляться на базе автопилота, «страхующий» водитель-оператор всё же будет присутствовать.

При этом он также допустил, что первые поездки могут быть бесплатными, но в дальнейшем за услугу будет взиматься плата.

Отметим, что прямо сейчас в России тоже есть беспилотное такси, которое уже возит людей. Это беспилотники Яндекса, курсирующие в Иннополисе и Москве. При этом отечественный сервис, пока что, возит всех желающих бесплатно.

Автоновости,General Motors,
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