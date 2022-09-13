В России запустился сайт новой китайской марки автомобилей

В России запустили официальный сайт китайской марки автомобилей Omoda – дочернего бренда Chery. Вероятно, это является предвестием запуска прямых продаж в РФ нового кроссовера Omoda C5.
Китайский производитель в серии выпускает два кроссовера и седан. Согласно планам, первые поставки в Россию стартуют до лета 2023 года и уже до 2025 года вся линейка машин должна обновиться.
Бренд Omoda считается «средне-высоким» сегментом автомобилей Chery. В теории китайский бренд хочет заменить на отечественном рынке многие ушедшие западные бренды премиум и среднего класса.