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1 час назад

В России запустился сайт новой китайской марки автомобилей Omoda

runews24.ru

В России запустили официальный сайт китайской марки автомобилей Omoda – дочернего бренда Chery. Вероятно, это является предвестием запуска прямых продаж в РФ нового кроссовера Omoda C5.

В России запустился сайт новой китайской марки автомобилей
Фото: OmodaOmoda

Китайский производитель в серии выпускает два кроссовера и седан. Согласно планам, первые поставки в Россию стартуют до лета 2023 года и уже до 2025 года вся линейка машин должна обновиться.

Бренд Omoda считается «средне-высоким» сегментом автомобилей Chery. В теории китайский бренд хочет заменить на отечественном рынке многие ушедшие западные бренды премиум и среднего класса.

Автоновости,Chery,
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