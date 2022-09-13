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2 часа назад

Новости автомира: Tesla снимает подрулевые переключатели со своих самых доступных моделей

ПроКроссовер.ру

Новые Tesla Model 3 и Model Y вскоре могут получить улучшенное рулевое колесо, но лишиться подрулевых лепестков и других удобных элементов управления, сообщает Carscoops со ссылкой на источник внутри компании. И 3, и Y теперь имеют по одному подрулевому переключателю с каждой стороны рулевой колонки. Левый отвечает за указатели поворота, стеклоочистители и дальний свет, а правый отвечает за переключатели передач и некоторые функции электронной системы.

Tesla снимает подрулевые переключатели с самых доступных моделей
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Согласно цитируемому источнику, некоторые из этих функций будут переназначены сенсорным кнопкам на новом рулевом колесе, а другие полностью переместятся на центральный сенсорный экран. Например, переключение всех последних автомобилей Model S между передним и задним ходом возможно только с помощью специального ползунка на центральном дисплее.

Нам также сообщили, что спорное колесо в форме хомута, представленное на рынке фейслифтингом Model S, не будет устанавливаться на Model 3 или Model Y в ближайшее время. Причины такого решения неизвестны, но мы можем представить, что Tesla сокращает расходы или желает дистанцировать свои модели премиум-класса от более доступных.

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