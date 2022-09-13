Tesla снимает подрулевые переключатели с самых доступных моделей

Новые Tesla Model 3 и Model Y вскоре могут получить улучшенное рулевое колесо, но лишиться подрулевых лепестков и других удобных элементов управления, сообщает Carscoops со ссылкой на источник внутри компании. И 3, и Y теперь имеют по одному подрулевому переключателю с каждой стороны рулевой колонки. Левый отвечает за указатели поворота, стеклоочистители и дальний свет, а правый отвечает за переключатели передач и некоторые функции электронной системы.

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Согласно цитируемому источнику, некоторые из этих функций будут переназначены сенсорным кнопкам на новом рулевом колесе, а другие полностью переместятся на центральный сенсорный экран. Например, переключение всех последних автомобилей Model S между передним и задним ходом возможно только с помощью специального ползунка на центральном дисплее.