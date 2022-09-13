Разработан комплекс поиска угнанных и снятых с учета машин

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал мобильный комплекс «Розыск-Nano» для обнаружения в в автомобильном потоке угнанных машин, а также снятых с регистрационного учета транспортных средства. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Фото: «Росэлектроника» «Росэлектроника»

«В состав «Розыск-Nano» входит модуль видеонаблюдения для установки в патрульном автомобиле, планшет и программное обеспечение. Видеомодуль распознает госзнаки на расстоянии 100-150 метров и может применяться в движении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после считывания госзнака автомобиля, осуществляется запрос в базы розыска. Если выясняется, что автомобиль угнан, на специальный планшет приходит соответствующее уведомление. По данным госкорпорации, «Розыск-Nano» может взаимодействовать с системой розыска машин «Паутина».