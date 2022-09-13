Депутат предложил ввести льготу на проезд по платным трассам

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с предложением ввести 50%-ную скидку на проезд по платным автотрассам в новогодние праздники. Об это сообщает rt.com со ссылкой на копию письма на имя главы Минтранса Виталия Савельева , которое имеется в распоряжении издания.

В письме говорится, что новогодние праздники россияне активно используют для поездок на автомобилях к родственникам и для путешествий в другие регионы. По мнению депутата, многие жители страны могли бы ездить по платным трассам, так как зимой они более безопасны. Однако ввиду высокой стоимости проезда часть граждан предпочитают пользоваться бесплатными дорогами.