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1 час назад

Новости автомира: в Госдуме предложили ввести 50%-ную скидку на проезд по платным автодорогам в новогодние праздники

Газета.Ruиещё 1

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с предложением ввести 50%-ную скидку на проезд по платным автотрассам в новогодние праздники. Об это сообщает rt.com со ссылкой на копию письма на имя главы Минтранса Виталия Савельева, которое имеется в распоряжении издания.

Депутат предложил ввести льготу на проезд по платным трассам
Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»Илья Питалев/РИА «Новости»

В письме говорится, что новогодние праздники россияне активно используют для поездок на автомобилях к родственникам и для путешествий в другие регионы. По мнению депутата, многие жители страны могли бы ездить по платным трассам, так как зимой они более безопасны. Однако ввиду высокой стоимости проезда часть граждан предпочитают пользоваться бесплатными дорогами.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения 50%-ной скидки от установленных тарифов на проезд транспортных средств граждан по платным федеральным трассам в период новогодних праздников», — говорится в письме на имя главы Минтранса Виталия Савельева.

Автоновости,Виталий Савельев,Иван Сухарев,Минтранс РФ,Госдума,
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