Представлен гиперкар Pagani Utopia

Горацио Пагани представил свое новое творение – модель Utopia, пришедшую на смену Huayra. Марка Pagani не последовала всеобщему тренду на электрификацию и создала классический гиперкар с мощным шестилитровым V12 от Mercedes-AMG. Впрочем, без неожиданных твистов все же не обошлось: в связке с биторубомотором работает новая семиступенчатая коробка Xtrac, которая расположена поперек, а не вдоль, и клиентам предложен выбор между роботизированной версией и механической.

Фото: Pagani Pagani

Создание Utopia заняло шесть лет. Гиперкар получил название от одноименного произведения английского философа Томаса Мора (1478–1535), которое было впервые издано в 1516 году, и сохранил черты дизайна своих предшественников. Это по-прежнему двухместный среднемоторный автомобиль со слегка смещенной вперед кабиной, безошибочно узнаваемыми наружными зеркалами на тонких ножках и «четырехствольной» титановой выпускной системой.

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Монокок изготовлен из композитных материалов, включая фирменный Carbo-Triax HP62, который зарекомендовал себя еще на Pagani Huayra Tricolore и Huayra R. Для внешних панелей использовано новое углеволокно, которое при той же плотности жестче на 38 процентов.

Новинка получила алюминиевые подвески на двойных поперечных рычагах с электронно-управляемыми амортизаторами, а среди аэродинамических элементов можно отметить встроенное в корму антикрыло с двумя подвижными секциями. В Pagani отмечают, что по аэродинамической эффективности Utopia превосходит своих предшественников.

В движение гиперкар приводит уже знакомый шестилитровый битурбомотор V12 от Mercedes-AMG, который стал несколько мощнее: он развивает 864 лошадиные силы против прежних 840 сил. Максимальный крутящий момент составляет 1100 Нм и доступен при 2800 оборотах в минуту. Коробка передач Xtrac находится в одном блоке с электронноуправляемым дифференциалом.

На первом этапе продаж, старт которых запланирован на середину следующего года, клиентам предложат роботизированную версию этой коробки с одним трехдисковым сцеплением, а позже станет доступна и «механика».