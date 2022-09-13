Лифтбек Volkswagen Arteon заменят электрокаром

В очередной раз СМИ прочат Volkswagen Arteon скорую отставку. На этот раз Automotive News сообщает, что к 2024 году немецкая компания прекратит выпуск лифтбеков как минимум для американского рынка. На смену Arteon придет электрокар семейства ID, а именно серийное воплощение концепта ID. Aero. По другим данным, в 2023 году выйдет универсал Passat B9 на платформе MQB, который заменит Arteon и в кузове лифтбек, и универсал (такой автомобиль продается в Европе).

Фото: © Volkswagen © Volkswagen

В прошлом году Volkswagen завершил продажи Passat в США, и, по данным Automotive News, Arteon через год или полтора постигнет та же участь. Однако прежде, чем модель будет отправлена в отставку, ее ждет рестайлинг – прототипы обновленного лифтбека уже испытывают на дорогах.

Основные изменения произойдут в салоне: рестайлинговому Arteon прочат более крупный экран мультимедиа (сейчас его диагональ составляет 9,2 дюйма), а также новый селектор трансмиссии, который переместится с центральной консоли на рулевую колонку. По слухам, для модели могут предложить агрегаты с 48-вольтовым стартер-генератором.

Недолгое время Arteon продавался и в России. У нас модель появилась в начале лета 2020 года, а уже к концу октября ее исключили из списка доступных для покупки машин на официальном сайте Volkswagen. Меньше, чем за полгода, россияне приобрели около 100 лифтбеков. В самой компании заявили, что Arteon – нишевый автомобиль, так что на большие объемы продаж Volkswagen и не рассчитывал.