Лифтбек Volkswagen Arteon заменят электрокаром

В очередной раз СМИ прочат Volkswagen Arteon скорую отставку. На этот раз Automotive News сообщает, что к 2024 году немецкая компания прекратит выпуск лифтбеков как минимум для американского рынка. На смену Arteon придет электрокар семейства ID, а именно серийное воплощение концепта ID. Aero. По другим данным, в 2023 году выйдет универсал Passat B9 на платформе MQB, который заменит Arteon и в кузове лифтбек, и универсал (такой автомобиль продается в Европе).
В прошлом году Volkswagen завершил продажи Passat в США, и, по данным Automotive News, Arteon через год или полтора постигнет та же участь. Однако прежде, чем модель будет отправлена в отставку, ее ждет рестайлинг – прототипы обновленного лифтбека уже испытывают на дорогах.
Основные изменения произойдут в салоне: рестайлинговому Arteon прочат более крупный экран мультимедиа (сейчас его диагональ составляет 9,2 дюйма), а также новый селектор трансмиссии, который переместится с центральной консоли на рулевую колонку. По слухам, для модели могут предложить агрегаты с 48-вольтовым стартер-генератором.
Недолгое время Arteon продавался и в России. У нас модель появилась в начале лета 2020 года, а уже к концу октября ее исключили из списка доступных для покупки машин на официальном сайте Volkswagen. Меньше, чем за полгода, россияне приобрели около 100 лифтбеков. В самой компании заявили, что Arteon – нишевый автомобиль, так что на большие объемы продаж Volkswagen и не рассчитывал.
В статье Automotive News упоминаются и планы относительно Jetta для американского рынка. Якобы немецкая марка отказалась от планов по разработке нового поколения этой модели из-за сильного падения спроса, и ограничится лишь рестайлингом. То, то Volkswagen не готов вкладывать большие средства в модернизацию Jetta, журналисты расценивают как намек на ее скорую отставку.