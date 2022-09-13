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1 час назад

Новости автомира: Aurus опубликовала новое изображение люксового внедорожника Komendant

Газета.Ruиещё 3

Российская компания Aurus опубликовала в своем Telegram-канале новое изображение люксового внедорожника Komendant, который будет презентован 29 сентября. На тизере видно фару, часть переднего бампера и решетки радиатора.

Aurus опубликовала новое изображение люксового внедорожника Komendant
Фото: AURUSAURUS

Презентация автомобиля Aurus Komendant пройдет в Москве в Гараже особого назначения на ВДНХ. Серийное производство машины будет организовано на производственной площадке Aurus в особой экономической зоне «Алабуга» в Республике Татарстан.

Aurus Komendant — первый российский люксовый внедорожник и вторая модель в линейке Aurus после седана Senat. Стоимость нового автомобиля, ориентировочно, составит 30 млн рублей.

Автомобиль оснастят гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового бензинового турбомотора V8 мощностью 598 л.с., 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Ранее сообщалось, что генеральный директор компании Aurus Адиль Ширинов покинул пост по собственному желанию.

Автоновости,Адиль Ширинов,ВДНХ,
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