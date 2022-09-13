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1 час назад

Новости автомира: раскрыта зарплата начинающих работников «АвтоВАЗа»

Лера Букина

Новые сотрудники «АвтоВАЗа» могут получать зарплату в размере до 61 тыс. рублей. Это касается определенных специальностей, говорится в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Так, слесарям на сборке и малярам на окраске кузовов предлагают от 51 до 60 тыс. рублей. Сварщикам на изготовлении кузовов обещают 51-61 тыс. рублей. Практически на все вакансии «АвтоВАЗ» готов принимать людей без опыта, гарантируя необходимое обучение по специальности», — пишет автор публикации, ссылаясь на людей, посетивших управление кадров завода.

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов указал на планы компании с осени дополнительно пригласить на работу на завод в Тольятти 4 тыс. работников. Ожидается, что благодаря новому набору сотрудников компания будет производить 500 тыс. автомобилей в 2023 году.

В настоящее время на площадке «АвтоВАЗа» в Тольятти числится 32,5 тыс. работников.

Ранее сообщалось, что, по данным аналитического агентства «Автостат», в августе рейтинг наиболее популярных моделей «АвтоВАЗа» в РФ возглавил автомобиль Lada Granta. В стране тогда удалось реализовать 11,3 тыс. таких машин. На второй строчке — Lada Vesta с показателем в 1,9 тыс. проданных машин. На третьей строчке расположился классический внедорожник Lada Niva Legend — у дилеров получилось реализовать 1,4 тыс. штук таких машин.

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