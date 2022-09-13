Новые сотрудники «АвтоВАЗа» могут получать зарплату в размере до 61 тыс. рублей. Это касается определенных специальностей, говорится в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Так, слесарям на сборке и малярам на окраске кузовов предлагают от 51 до 60 тыс. рублей. Сварщикам на изготовлении кузовов обещают 51-61 тыс. рублей. Практически на все вакансии «АвтоВАЗ» готов принимать людей без опыта, гарантируя необходимое обучение по специальности», — пишет автор публикации, ссылаясь на людей, посетивших управление кадров завода.

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов указал на планы компании с осени дополнительно пригласить на работу на завод в Тольятти 4 тыс. работников. Ожидается, что благодаря новому набору сотрудников компания будет производить 500 тыс. автомобилей в 2023 году.

В настоящее время на площадке «АвтоВАЗа» в Тольятти числится 32,5 тыс. работников.