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57 минут назад

Десятки тысяч Toyota и Lexus отзывают из-за неисправного стояночного тормоза

Motor.ru

На новых Toyota и Lexus в США обнаружили серьезный дефект стояночного тормоза. Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) утвердило отзывную кампанию, которая затрагивает более 80 тысяч пикапов Toyota Tundra и кроссоверов Lexus NX, выпущенных в 2021-2022 годах. Выяснилось, что проблема в программном обеспечении ЭБУ системы противоскольжения может статьи причиной сбоя в работе стояночного тормоза.

Десятки тысяч Toyota и Lexus отзывают из-за серьезного дефекта
Фото: © Toyota© Toyota

Проблема в том, что электронный блок управления системы противоскольжения может ошибочно распознавать слишком большой ток, поступающий на актуатор стояночного тормоза. В результате система блокирует использование тормоза, переводя его в отказоустойчивый режим, а на дисплее появляется уведомление «Неисправность стояночного тормоза, обратитесь к дилеру».

Отсутствие исправного стояночного тормоза — нарушение Федерального стандарта безопасности, а потому Toyota обязана исправить дефект. Для этого Toyota и Lexus обновят программное обеспечения ЭБУ системы противоскольжения. Владельцев 64 330 Tundra и 19 395 NX оповестят о необходимости посетить сервис до конца октября.

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Проблема с ПО того же блока привела к менее масштабному отзыву в России: в июне в ремонт отправили 3864 автомобиля — Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX. Дефект мог привести к невозможности включения системы курсовой устойчивости VSC, которая также контролируется ЭБУ системы противоскольжения. Для Toyota кампания стала первой в России с начала 2022 года, а для Lexus — второй.

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