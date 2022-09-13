Десятки тысяч Toyota и Lexus отзывают из-за серьезного дефекта

На новых Toyota и Lexus в США обнаружили серьезный дефект стояночного тормоза. Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) утвердило отзывную кампанию, которая затрагивает более 80 тысяч пикапов Toyota Tundra и кроссоверов Lexus NX, выпущенных в 2021-2022 годах. Выяснилось, что проблема в программном обеспечении ЭБУ системы противоскольжения может статьи причиной сбоя в работе стояночного тормоза.

Фото: © Toyota © Toyota

Проблема в том, что электронный блок управления системы противоскольжения может ошибочно распознавать слишком большой ток, поступающий на актуатор стояночного тормоза. В результате система блокирует использование тормоза, переводя его в отказоустойчивый режим, а на дисплее появляется уведомление «Неисправность стояночного тормоза, обратитесь к дилеру».

Отсутствие исправного стояночного тормоза — нарушение Федерального стандарта безопасности, а потому Toyota обязана исправить дефект. Для этого Toyota и Lexus обновят программное обеспечения ЭБУ системы противоскольжения. Владельцев 64 330 Tundra и 19 395 NX оповестят о необходимости посетить сервис до конца октября.