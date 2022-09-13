Раскрыты характеристики нового Suzuki SX4 Cross для России

В базе Росстандарта опубликовано Одобрение типа транспортного средства Suzuki SX4 Cross, представленного в ноябре прошлого года. О начале продаж модели в России пока ничего неизвестно.

Фото: Suzuki Suzuki

Новый Suzuki SX4 Cross позиционируется компанией, как третье поколение кроссовера, однако автомобиль построен на прежней платформе и ездит на тех же силовых агрегатах. Полностью новыми сделаны передняя часть, оптика, изменены задние дополнительные окна. Габариты остались без изменений: длина - 4300 мм, ширина - 1785 мм, высота - 1580 мм, колёсная база - 2600 мм.

Для нового Suzuki SX4 Cross заявлена прежняя турбочетвёрка 1.4 литра мощностью 140 л.с. и крутящим моментом 220 Нм. Европейская версия модели сделана по типу "мягкий" гибрид - двигатель дополнительно оснащён 48-вольтным стартер-генератором, общая отдача равна 129 л.с. и 235 Нм. В пару идет 6-ступенчатая МКП или же классический "автомат".

Suzuki

Возможность выбора между версиями с передним приводом и системой полного привода сохранилась. Главное различие актуальной версии SX4 от нового SX4 Cross - в механической коробке: у первого она с пятью передачами.

Производителем Suzuki SX4 Cross для России является венгерский завод компании.