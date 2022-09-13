Появились новые подробности о самом большом кроссовере Chery

Компания Chery продолжает тестировать в Китае новый кроссовер, который станет самым крупным в модельной линейке и получит соответствующее название – Tiggo 9. На этот раз шпионам удалось заглянуть в салон автомобиля, а портал «Китайские автомобили» выяснил ряд подробностей о готовящемся вседорожнике. Новинка станет первой моделью марки на новой платформе T2X, которая в свою очередь является модернизированной версией архитектуры M3X, знакомой по Exeed TXL и VX.

Фото: © «Китайские автомобили» со ссылкой на соцсети © «Китайские автомобили» со ссылкой на соцсети

Если сравнивать Tiggo 9 с Tiggo 8 Pro, то он незначительно длиннее (4,78 метра против 4,72 метра), а расстояние между осями больше на 10 сантиметров – 2,8 против 2,7 у Tiggo 8 Pro. Ожидается, что новинку предложат в трех вариантах исполнения на пять, шесть и семь мест.

Журналисты озвучили предположение, что Tiggo 9 будет представлять собой несколько упрощенную и более доступную версию премиального Exeed Yaoguang, также известного как AtlantiX. В поддержку этой теории говорят несколько фактов.

«Китайские автомобили» со ссылкой на соцсети

Во-первых, на первых шпионских снимках салона можно заметить некоторые сходства с интерьером Yaoguang. У обоих кроссоверов отсутствует рычаг переключения передач на центральном тоннеле – вероятно, у Tiggo 9, как и у «старшей» модели, он будет вынесен на рулевую колонку.

Во-вторых, помимо двух моторов объемом 1,6 и 2,0 литра, которые сочетаются с семиступенчатым «роботом», Tiggo 9 обещан и двухлитровый турбодвигатель в связке с восьмидиапазонным автоматом – эта же установка появится и на Yaoguang/AtlantiX. «Китайские автомобили» обращают внимание и на схожие силуэты кроссоверов.

«Китайские автомобили» со ссылкой на соцсети