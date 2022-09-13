Tesla взломали за несколько секунд с помощью смартфона

Tesla немало говорит о своей системе защиты электромобилей киберугроз. Но один исследователь смог провести изощрённую атаку , которая позволяет любому, у кого есть физический доступ к Tesla Model Y, разблокировать и угнать её за считанные секунды.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Уязвимость, обнаруженная специалистом, связана с так называемой ретрансляционной атакой NFC и требует, чтобы два угонщика работали в тандеме. Один вор должен находиться рядом с автомобилем, а другой — рядом с владельцем машины, у которого в кармане или сумочке есть ключ-карта NFC или мобильный телефон с виртуальным ключом Tesla. Угонщику достаточно постоять с вами в одной очереди.

Первый хакер использует устройство Proxmark RDV4.0, чтобы инициировать связь со считывателем NFC в двери машины. Автомобиль отвечает, отправляя сигнал, на который должна ответить NFC-карта владельца. Но устройство Proxmark передаёт сигнал через Wi-Fi или Bluetooth на мобильный телефон, который держит сообщник рядом с ключом владельца. Затем ответ передаётся обратно на устройство Proxmark, которое передаёт его в автомобиль и разблокирует.