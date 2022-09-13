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1 час назад

Новости автомира: житель Чехии резал шины украинским автомобилям

Елена Прошина

Житель Праги несколько месяцев выискивал автомобили с украинскими номерами и резал им шины. 50-летний мужчина задержан. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Житель Чехии резал шины украинским автомобилям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, за пять месяцев с середины апреля мужчина успел испортить 24 автомобиля, на которых порезал 35 шин. При этом покрышки он резал таким образом, что впоследствии они уже не подлежали ремонту.

«Криминалисты убеждены, что неслучайно на всех этих машинах были украинские номера. Поэтому мужчина привлечен к уголовной ответственности по статье «порча чужого имущества по национальному признаку», по которой ему грозит до трех лет лишения свободы», - сообщили в полиции.

Уточняется, что общая сумма ущерба составляет более 100 тыс. чешских крон (более 248 тыс. рублей). В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит тюремное заключение до трех лет.

Ранее стало известно, что жители Новосибирска обратились в полицию с заявлением на неизвестного мужчину, которые каждый день режет ножом покрышки припаркованных автомобилей.

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