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42 минуты назад

Новости автомира: раскрыта реальная стоимость упрощенного УАЗ «Патриот»

Елена Прошина

Стала известна стоимость «антикризисного» внедорожника УАЗ «Патриот» с урезанным списком оснащения. Как пишет Autonews, у дилеров цена автомобиля с механической коробкой передач начинается от 1,5 млн рублей.

Пока что внедорожники можно купить в одном из дилерских центров Тюмени. Там автомобиль 2,7-литровым мотором мощностью 150 лошадиных сил (235 Нм крутящего момента) и механической коробкой передач стоит 1 565 000 рублей. В автосалонах Москвы машин в наличие нет. Ранее Ульяновский автозавод оценил свой внедорожник в базовой комплектации «Классик» в 1 545 000 рублей.

Упрощенные внедорожники УАЗ «Патриот» появились у дилеров

Ранее УАЗ опубликовал фото из салона «Патриота». Теперь у упрощенной версии отсутствуют рейлинги, противотуманные фары и хромированный декор. Также у автомобиля устаревший руль без подушки безопасности, на месте магнитолы заглушка, а также механический рычаг вместо шайбы управления раздаточной коробкой.

Ранее упрощенные автомобили появились у АвтоВАЗа. Так, этим летом с конвейера завода в Тольятти начала сходить «антикризисные» Lada Granta. Потом появились Lada Niva Legend и Lada Niva Travel.

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