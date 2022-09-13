Стала известна стоимость «антикризисного» внедорожника УАЗ «Патриот» с урезанным списком оснащения. Как пишет Autonews, у дилеров цена автомобиля с механической коробкой передач начинается от 1,5 млн рублей.

Пока что внедорожники можно купить в одном из дилерских центров Тюмени. Там автомобиль 2,7-литровым мотором мощностью 150 лошадиных сил (235 Нм крутящего момента) и механической коробкой передач стоит 1 565 000 рублей. В автосалонах Москвы машин в наличие нет. Ранее Ульяновский автозавод оценил свой внедорожник в базовой комплектации «Классик» в 1 545 000 рублей.

Ранее УАЗ опубликовал фото из салона «Патриота». Теперь у упрощенной версии отсутствуют рейлинги, противотуманные фары и хромированный декор. Также у автомобиля устаревший руль без подушки безопасности, на месте магнитолы заглушка, а также механический рычаг вместо шайбы управления раздаточной коробкой.