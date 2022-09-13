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43 минуты назад

Новости автомира: В Татарстане ГИБДД останавливала водителей и вручала "витамины трезвости"

Газета.Ru

В Татарстане сотрудники Госавтоинспекции останавливали автомобили и вручали водителям мандарины, сообщили в республиканской ГИБДД.

ГИБДД Татарстана вручила водителям "витамины трезвости"
Фото: Газета.руГазета.ру

Автоинспекторы назвали проведенную совместно с работниками ГБУ «БДД» акцию «Ты водитель без промилле? Забирай-ка витамины!» Они останавливали автомобили для проверки и трезвым водителям дарили фрукты.

«Законопослушным водителям стражи порядка вручали «витамины здоровья» и тематические буклеты по БДД», — сообщили в республиканской ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Каменск-Уральске лихач протащил гаишника машиной, а затем скрывался от ДПС на скорости 200 км/час. Также сообщалось, что в Серпухове сотрудники ГИБДД отговорили девушку прыгать с моста.

Автоновости,ГИБДД,
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