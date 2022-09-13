ГИБДД Татарстана вручила водителям "витамины трезвости"

В Татарстане сотрудники Госавтоинспекции останавливали автомобили и вручали водителям мандарины, сообщили в республиканской ГИБДД.
Автоинспекторы назвали проведенную совместно с работниками ГБУ «БДД» акцию «Ты водитель без промилле? Забирай-ка витамины!» Они останавливали автомобили для проверки и трезвым водителям дарили фрукты.
«Законопослушным водителям стражи порядка вручали «витамины здоровья» и тематические буклеты по БДД», — сообщили в республиканской ГИБДД.
Ранее сообщалось, что в Каменск-Уральске лихач протащил гаишника машиной, а затем скрывался от ДПС на скорости 200 км/час. Также сообщалось, что в Серпухове сотрудники ГИБДД отговорили девушку прыгать с моста.