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37 минут назад

Новости автомира: в России будут искать угнанные машины по-новому

Никита Бородкин

В России разработали мобильный комплекс для поиска угнанных автомобилей «Розыск-Nano». Как сообщает Motor.ru, он способен распознавать номерные знаки движущихся машин на расстоянии до 150 метров и сверять информацию с базой данных.

В России будут искать угнанные машины по-новому
Фото: «Росэлектроника»«Росэлектроника»

Разработкой системы занимался завод «Метеор», который входит в состав «Росэлектроники». Устройство состоит из модуля видеонаблюдения, планшета и необходимого программного обеспечения. Если во время работы система обнаруживает совпадение с базами данных, на планшет поступает уведомление, что автомобиль угнан или снят с учета.

Отмечается, что «Розыск-Nano» также фотографирует проезжающие мимо машины и их номера, формируя отдельную базу данных, фиксируя дату, время и местонахождение транспортных средств. Как отметил глава завода «Метеор» Юрий Валов, пилотная эксплуатация будет проведена до конца 2022 года на дорогах Волгоградской области.

Автоновости,Росэлектроника,
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