В России будут искать угнанные машины по-новому

В России разработали мобильный комплекс для поиска угнанных автомобилей «Розыск-Nano». Как сообщает Motor.ru, он способен распознавать номерные знаки движущихся машин на расстоянии до 150 метров и сверять информацию с базой данных.

Фото: «Росэлектроника» «Росэлектроника»

Разработкой системы занимался завод «Метеор», который входит в состав «Росэлектроники». Устройство состоит из модуля видеонаблюдения, планшета и необходимого программного обеспечения. Если во время работы система обнаруживает совпадение с базами данных, на планшет поступает уведомление, что автомобиль угнан или снят с учета.