Hyundai не откажется от двигателей внутреннего сгорания

Hyundai Motor не собирается полностью переквалифицироваться в производителя экологически чистых автомобилей, несмотря на грядущие изменения на авторынках и отказ других компаний от работы над ДВС. По словам исполнительного технического консультанта Альберта Бирманна, некоторые страны попросту не готовы к электрическому будущему, и Hyundai как глобальная компания не может игнорировать этот факт.

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Hyundai продолжит работу над двигателями внутреннего сгорания: они будут совершенствоваться и становиться чище, но останутся важным полем деятельности компании. «У нас нет другого выбора. Hyundai — глобальный игрок, и потому мы не отказываемся от ДВС», — сказал Бирманн.

Также топ-менеджер отметил, что некоторые страны еще нескоро обзаведутся достаточно развитой инфраструктурой для масштабного перехода на электрокары.

Не исключено, что Hyundai не только продолжит модернизировать существующую линейку двигателей внутреннего сгорания, подгоняя ее под новые экологические нормы, — например, грядущий стандарт «Евро-7». Возможно, в арсенале компании появятся и совершенно новые ДВС, однако четкого подтверждения этому Бирманн пока не дал.

Что касается «Евро-7», то в ряде стран он может вступить в силу уже с 2025 года. Окончательный вариант стандарта, регулирующего содержание вредных веществ в выхлопных газах, пока не готов. Однако ясно, что принятие более строгой нормы повлечет за собой дополнительные расходы как для производителей, так и для покупателей автомобилей, так как отразится на себестоимости машин.