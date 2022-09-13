Белорусы представили наследника легендарной «Шишиги»

Минский завод колесных тягачей представил полноприводный вездеход «МЗКТ-4503КМ», который будет доступен гражданским лицам. Он разработан на базе армейского вездехода «МЗКТ-500200» - наследника легендарной советской «Шишиги». Об этом пишет портал «Дром».

Фото: ОАО МЗКТ ОАО МЗКТ

Завод занимался разработкой машины с конца 2021 года. Первый образец укомплектован надстройкой типа «фургон-мастерская». Вездеход был создан по запросу белорусских энергетиков. Базовое «голое» шасси будет иметь индекс МЗКТ-450330, на него уже готова вся конструкторская документация.

Предполагается, что «МЗКТ-450330» будет оснащен китайским турбодизелем Weichai мощностью 220 л.с. в связке с 6-ступенчатой коробкой передач Fast Gear. Также идут работы по созданию варианта с российским турбодизелем ЯМЗ (215 л.с.) и 5-ступенчатой МКП.

Грузоподъемность машины в зависимости от двигателя составляет от 3,2 до 5 тонн. Сейчас вездеход проходит серию сертификационных тестов. В октябре автомобиль должен получить сертификат ЕАЭС, после чего он поступит в продажу в России.