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8 минут назад

Новости автомира: белорусы представили наследника легендарной «Шишиги»

Елена Прошина

Минский завод колесных тягачей представил полноприводный вездеход «МЗКТ-4503КМ», который будет доступен гражданским лицам. Он разработан на базе армейского вездехода «МЗКТ-500200» - наследника легендарной советской «Шишиги». Об этом пишет портал «Дром».

Белорусы представили наследника легендарной «Шишиги»
Фото: ОАО МЗКТОАО МЗКТ

Завод занимался разработкой машины с конца 2021 года. Первый образец укомплектован надстройкой типа «фургон-мастерская». Вездеход был создан по запросу белорусских энергетиков. Базовое «голое» шасси будет иметь индекс МЗКТ-450330, на него уже готова вся конструкторская документация.

Предполагается, что «МЗКТ-450330» будет оснащен китайским турбодизелем Weichai мощностью 220 л.с. в связке с 6-ступенчатой коробкой передач Fast Gear. Также идут работы по созданию варианта с российским турбодизелем ЯМЗ (215 л.с.) и 5-ступенчатой МКП.

Грузоподъемность машины в зависимости от двигателя составляет от 3,2 до 5 тонн. Сейчас вездеход проходит серию сертификационных тестов. В октябре автомобиль должен получить сертификат ЕАЭС, после чего он поступит в продажу в России.

Ранее в Белоруссии представили первый в истории страны спортивный электромобиль. Вес машины составляет более 1 тонны, а почти вся электроника белорусского производства. До 100 км/час автомобиль разгоняется за 6 секунд. Разработчики планируют сократить это время до 4 секунд.

Автоновости,Минский завод колесных тягачей,Автодизель,ЕАЭС,
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