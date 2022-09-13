Фото: BMW показала i7 в уникальном цвете

На своей премьере в Юго-Восточной Азии BMW i7 сияет металлической окраской цвета «Авантюриновый красный» и множеством хромированных элементов. Детали в переднем фартуке, в передних боковых юбках и в заднем фартуке, которые в стандартной комплектации i7 имеют светло-голубой цвет, имеют классическую блестящую хромированную отделку, а крышки ступиц BMW i с синим кольцом также отсутствуют.

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Остались только синие кольца вокруг логотипа BMW на капоте и крышке багажника, как признак электропривода. Даже нет дополнительного лючка на переднем левом крыле, он больше не нужен , потому что зарядный кабель i7 подобен топливному шлангу в автомобилях с двигателем внутреннего сгорания находится сзади, справа.

Фотографии из Сингапура интересны тем, что на них BMW i7 виден в относительно темном окружении. Также в связи с лакокрасочным покрытием насыщенного авантюринового красного нижняя часть разделенных фар явно отходит на задний план, так что в глаза бросаются узкие верхние светодиодные элементы дневных ходовых огней и указателей поворота. Не только азиатские клиенты ценят такие детали, как кристаллы Сваровски в этой открытой части, которые при ближайшем рассмотрении создают особенно элегантный вид.

BMW i7 — первый полностью электрический седан класса люкс, и покупатели с нетерпением ждут его появления в конце этого года.