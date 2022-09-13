Защита от пуль и гранат: седан Genesis G90 превратили в броневик

Американская фирма Alpine Armoring представила бронированный Genesis G90. Седан защищен по стандарту A9/B6+, то есть должен выдержать обстрел из штурмовых винтовок и подрыв ручных гранат. Кузов машины усилен броневой сталью толщиной от 6 до 6,5 миллиметра и композитами, вместо обычных стекол стоят баллистические. Также в Alpine Armoring бронирует щит моторного отсека, колесные арки и бензобак.

Фото: © Alpine Armoring © Alpine Armoring

Для Genesis G90 предложен уровень защиты A9/B6+. В теории это означает, что седан выдержит обстрел патронами 7,62×51 миллиметр с цельнометаллической оболочечной пулей и подрыв ручной гранаты DM51. Машине усиливают кузов с помощью броневой стали и композитов, обычные стекла меняют на баллистические, плюс устанавливают пуленепробиваемую пластину за спинками сидений второго ряда.

Alpine Armoring

Помимо этого, фирма Alpine Armoring бронирует щит моторного отсека, днище и даже колесные арки. За доплату можно получить стробоскопы с сиреной, дополнительную защиту от подрыва самодельных взрывных устройств, электрошокеры в дверных ручках и дымовой экран. Техническая начинка остается без изменений, но как увеличение массы сказывается на динамических характеристиках седана, неизвестно.