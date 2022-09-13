Названы самые высокооплачиваемые вакансии на заводе «АвтоВАЗ»

Российский автомобилестроительный завод «АвтоВАЗ» ведёт набор новых сотрудников на завод. На фоне этого в компании назвали самые высокооплачиваемые из имеющихся вакансий. Об этом сообщает «Газета.ру».
Согласно имеющимся данным, максимальная зарплата для сотрудников завода «АвтоВАЗ» (без учёта внеурочной работы) составляет 60,632 рубля. Рассчитывать на такое вознаграждение могут слесари механосборочных работ и по ремонту автомобилей, контролеры малярных, сварочных, станочных и слесарных работ, сварщики на машинах прессовой сварки, электросварщики на автоматических и полуавтоматических машинах, маляры, рихтовщики кузовов и водители-испытатели.
Самая низкая зарплата среди открытых вакансий досталась операторам механизированных и автоматизированных складов, электромеханикам по средствам автоматики и приборам технологического оборудования, а также монтажникам технологического оборудования и связанных с ним конструкций. Специалисты этих направлений могут рассчитывать на зарплату от 25-35 тысяч рублей.
Ранее президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов сообщил, что с сентября начнётся масштабный набор сотрудников на завод компании в Тольятти. По его словам, компания планирует нанять тысячи новых рабочих.