Названы самые высокооплачиваемые вакансии на заводе «АвтоВАЗ»

Российский автомобилестроительный завод «АвтоВАЗ» ведёт набор новых сотрудников на завод. На фоне этого в компании назвали самые высокооплачиваемые из имеющихся вакансий. Об этом сообщает «Газета.ру».

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Согласно имеющимся данным, максимальная зарплата для сотрудников завода «АвтоВАЗ» (без учёта внеурочной работы) составляет 60,632 рубля. Рассчитывать на такое вознаграждение могут слесари механосборочных работ и по ремонту автомобилей, контролеры малярных, сварочных, станочных и слесарных работ, сварщики на машинах прессовой сварки, электросварщики на автоматических и полуавтоматических машинах, маляры, рихтовщики кузовов и водители-испытатели.

Самая низкая зарплата среди открытых вакансий досталась операторам механизированных и автоматизированных складов, электромеханикам по средствам автоматики и приборам технологического оборудования, а также монтажникам технологического оборудования и связанных с ним конструкций. Специалисты этих направлений могут рассчитывать на зарплату от 25-35 тысяч рублей.