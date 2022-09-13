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1 час назад

Названы самые высокооплачиваемые вакансии на заводе «АвтоВАЗ»

Елена Прошина

Российский автомобилестроительный завод «АвтоВАЗ» ведёт набор новых сотрудников на завод. На фоне этого в компании назвали самые высокооплачиваемые из имеющихся вакансий. Об этом сообщает «Газета.ру».

Названы самые высокооплачиваемые вакансии на заводе «АвтоВАЗ»
Фото: ТАССТАСС

Согласно имеющимся данным, максимальная зарплата для сотрудников завода «АвтоВАЗ» (без учёта внеурочной работы) составляет 60,632 рубля. Рассчитывать на такое вознаграждение могут слесари механосборочных работ и по ремонту автомобилей, контролеры малярных, сварочных, станочных и слесарных работ, сварщики на машинах прессовой сварки, электросварщики на автоматических и полуавтоматических машинах, маляры, рихтовщики кузовов и водители-испытатели.

Самая низкая зарплата среди открытых вакансий досталась операторам механизированных и автоматизированных складов, электромеханикам по средствам автоматики и приборам технологического оборудования, а также монтажникам технологического оборудования и связанных с ним конструкций. Специалисты этих направлений могут рассчитывать на зарплату от 25-35 тысяч рублей.

Ранее президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов сообщил, что с сентября начнётся масштабный набор сотрудников на завод компании в Тольятти. По его словам, компания планирует нанять тысячи новых рабочих.

Автоновости,Максим Соколов,Автоваз,
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