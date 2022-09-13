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42 минуты назад

Новости автомира: "АвтоВАЗ" поднял цену на классические внедорожники Lada Niva

Газета.Ru

Компания «АвтоВАЗ» подняла цены на трехдверный внедорожник Lada Niva Legend, сообщают «Автоновости дня» по итогу мониторинга прайс-листов.

"АвтоВАЗ" поднял цену на Lada Niva
Фото: Газета.руГазета.ру

Базовая комплектация Niva Legend (Classic'22) подорожала на 2 тыс. рублей, теперь внедорожник стоит от 808,9 тыс. рублей. В июле автомобиль в этой комплектации стоил от 796,5 тыс. рублей.

Отмечается, что вместе с подорожанием эту версию автомобиля дополнили спутниковой системой экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС», о возвращении которой было объявлено в начале августа.

Ранее аналитическое агентство «Автостат» перечислило самые популярные Lada у россиян в августе. Также стало известно, что отечественный производитель собирается выпустить новый кроссовер на платформе Lada Vesta.

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