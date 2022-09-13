"АвтоВАЗ" поднял цену на Lada Niva

Компания «АвтоВАЗ» подняла цены на трехдверный внедорожник Lada Niva Legend, сообщают «Автоновости дня» по итогу мониторинга прайс-листов.

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Базовая комплектация Niva Legend (Classic'22) подорожала на 2 тыс. рублей, теперь внедорожник стоит от 808,9 тыс. рублей. В июле автомобиль в этой комплектации стоил от 796,5 тыс. рублей.

Отмечается, что вместе с подорожанием эту версию автомобиля дополнили спутниковой системой экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС», о возвращении которой было объявлено в начале августа.