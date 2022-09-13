Покупатели Chevrolet Corvette смогут сами собрать двигатель суперкара

Компания Chevrolet запускает новую программу для владельцев Corvette Z06, которая называется «собери двигатель сам» (BYOE, Build Your Own Engine). Клиентам в буквальном смысле предложат поработать на заводе и своими руками создать мотор для спорткара, хотя и с оговорками. Во-первых, акция распространяется только на топовой 5,5-литровый агрегат V8 LT6, а во-вторых, сборка двигателя будет осуществляться под чутким руководством профессионала на заводе в Боулинг-Грин, Кентукки.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Программу BYOE анонсировал директор сборочного завода Corvette. Он заявил, что она будет запущена во втором квартале следующего года. Участники акции посетят предприятие Кентукки, где своими руками соберут «восьмерку» 5.5 под наблюдением специалиста. После этого мотор отправят на проверку и испытания, и только после этого установят на клиентский Corvette.

Мотор.ру

Ранее Chevrolet уже проводил подобный эксперимент, однако тогда участники программы BYOE лишь частично участвовали в процессе производства силового агрегата, и до серьезных манипуляций с агрегатами их не допускали. Тогда стоимость участия составляла пять тысяч долларов (около 300 тысяч рублей по курсу сегодняшнего дня). Ожидается, что новая программа BYOE окажется существенно дороже, но и куда интереснее.