Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+23° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
51 минуту назад

Новости автомира: Покупатели Chevrolet Corvette смогут сами собрать двигатель суперкара

Motor.ru

Компания Chevrolet запускает новую программу для владельцев Corvette Z06, которая называется «собери двигатель сам» (BYOE, Build Your Own Engine). Клиентам в буквальном смысле предложат поработать на заводе и своими руками создать мотор для спорткара, хотя и с оговорками. Во-первых, акция распространяется только на топовой 5,5-литровый агрегат V8 LT6, а во-вторых, сборка двигателя будет осуществляться под чутким руководством профессионала на заводе в Боулинг-Грин, Кентукки.

Покупатели Chevrolet Corvette смогут сами собрать двигатель суперкара
Фото: Motor.ruMotor.ru

Программу BYOE анонсировал директор сборочного завода Corvette. Он заявил, что она будет запущена во втором квартале следующего года. Участники акции посетят предприятие Кентукки, где своими руками соберут «восьмерку» 5.5 под наблюдением специалиста. После этого мотор отправят на проверку и испытания, и только после этого установят на клиентский Corvette.

Мотор.ру

Ранее Chevrolet уже проводил подобный эксперимент, однако тогда участники программы BYOE лишь частично участвовали в процессе производства силового агрегата, и до серьезных манипуляций с агрегатами их не допускали. Тогда стоимость участия составляла пять тысяч долларов (около 300 тысяч рублей по курсу сегодняшнего дня). Ожидается, что новая программа BYOE окажется существенно дороже, но и куда интереснее.

Летом этого года Chevrolet придумала способ борьбы с практикой заработка на перепродаже свежеприобретенных Corvette Z06. Она предложила владельцам вознаграждение за год владения спорткаром в размере 500 тысячи баллов в программе лояльности My Chevrolet Rewards, что эквивалентно пяти тысячам долларов.

Автоновости,Chevrolet Corvette,Chevrolet,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители