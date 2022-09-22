Как гаишники выявляют пьяных за рулем: пять способов

Сотрудники ГИБДД располагают собственными методами, которые позволяют им выявлять пьяных автомобилистов во время движения. Издание "Автовзгляд" рассказывает о наиболее популярных способах.
Гаишники обращают внимание на машины, которые двигаются со слишком низкой скоростью. Это наводит их на подозрения. Если водитель накануне изрядно выпил, он старается ехать как можно медленнее, чтобы его никто не заметил. А получается с точностью до наоборот.
Надев солнцезащитные очки (даже при ярком солнце), будьте готовы к тому, что вас остановят сотрудники ГИБДД. Они считают, что от яркого света у человека, испытывающего похмельный синдром, раздражаются глаза. Кроме того, темные очки позволяют скрыть красноту органов зрения, а это тоже признак того, что недавно водитель хорошо повеселился.
Машина, которая долго едет со включенной аварийной сигнализацией, также вызывает подозрения. Гаишники останавливают такие авто и смотрят, все ли в порядке с водителем. В ГИБДД полагают, что один из способов маскировки похмельных автомобилистов — ехать в правом ряду с "аварийкой", делая вид, что в машине произошла поломка.
Если водитель жует резинку, он тоже может привлечь к себе повышенное внимание ГИБДД. Инспекторы могут потребовать от такого автомобилиста выдохнуть в трубочку. Некоторые считают, что жвачка заглушает запах перегара, а ведь давно известно, что это не так.
Чтобы избавиться от характерного амбре в машине, водители часто опускают стекла. Но ведь именно это и привлекает гаишников. Они догадываются, что окна открыты неслучайно, а чтобы скрыть последствия веселого застолья.