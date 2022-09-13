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35 минут назад

Новости автомира: почему Lada Vesta не станет дешевле?

Российская Газета

АвтоВАЗ осуществляет перенос производства Lada Vesta из Ижевска на головной завод в Тольятти. Новое место выпуска позволит снизить себестоимость автомобиля, но это обстоятельство не отразится на стоимости автомобиля.

Почему Lada Vesta не станет дешевле?
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

По словам дилеров, опрошенных изданием "Самарское обозрение", несмотря на снижение себестоимости корректировки цен на "Весту" в сторону уменьшения ждать не стоит, так как в цену новой Lada Vesta закладываются затраты на перенос сборки семейства модели.

Сколько будет стоить новая Lada Vesta, пока неизвестно. Прайс на ограниченную партию из 800 автомобилей, собранных из имеющихся комплектующих, АвтоВАЗ так и не огласил. Первое поколение седана стоит от 1 121 900 рублей, универсал - от 1 213 900 рублей (согласно рекомендованной розничной цене, указанной на сайте Lada).

Дилеры опасаются дальнейшего резкого роста цен на Lada Vesta, так как это серьёзно ударит по спросу. Однако сами дилеры нередко нарушают правила игры и продают машины, пользуясь ситуацией на рынке, по очень высоким ценам: "РГ" рассказывала о "Весте" за 3 млн рублей.

Рестарт производства модели запланирован на март 2023 года. В будущем на платформе Vesta АвтоВАЗ разработает новый кроссовер.

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