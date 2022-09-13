Оценены перспективы российского авторынка

Российский авторынок продолжает медленно и мучительно восстанавливаться, несмотря на то что большинство производителей не поставляет машины дилерам. Локомотивами продаж сегодня являются АвтоВАЗ и китайские бренды, однако их возможности тоже ограничены.

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Автомобильный рынок России, который в мае достиг дна, третий месяц подряд постепенно восстанавливается. Согласно данным агентства "Автостат" и АО "Электронный паспорт", в августе россияне купили 42,6 тысячи легковых машин - это все еще на 64% ниже показателя годичной давности, но на 20% больше, чем в июле текущего года.

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Во многом рост спроса обеспечила госпрограмма льготного автокредитования, несмотря на то что в этом году по ней можно приобрести только отечественные машины Lada, УАЗ и ГАЗ. А вот иномарки российской сборки по льготным кредитам на этот раз оказались не доступны: в настоящее время они не производятся в нашей стране из-за нехватки комплектующих, хотя у дилеров все еще можно найти машины, выпущенные ранее. Впрочем, из-за возросших на фоне дефицита цен и дилерских накруток иномарки также стали чаще покупать в кредит, благо банковские ставки в последнее время вернулись к прошлогодним значениям.

1,5 миллиона рублей - это даже не цена, а точка отсчета, от которой автодилеры начинают сейчас разговор о продаже автомобилей европейских марок. Разброс на остатки модельного ряда огромный: от двух до 12 миллионов рублей. Это цены не на премиум-авто, а на машины массмаркета.

"Сегодня спрос на автомобильном рынке находится на умеренном уровне. При этом по сравнению с весной наблюдается рост доли кредитных продаж: в сегменте новых автомобилей этот показатель находится в диапазоне от 30% до 60% в зависимости от марки", - комментирует заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Алексей Стариков.

В свою очередь, исполнительный директор компании Expocar Сергей Фирсов отмечает, что возобновление госпрограммы льготного автокредитования позитивно сказалось на реализации АвтоВАЗа, некоторые модели которого вышли на докризисные объемы продаж.

Действительно, АвтоВАЗ в августе смог реализовать 15,7 тысячи легковых машин (-32%), заняв рекордную за многие годы долю рынка в 36,9%. Однако настоящий прорыв совершил китайский автопром, чья доля растет с нарастающей скоростью. Как подсчитали в "Автостате", если в январе - марте она находилась на уровне 9,5%, то в последующие месяцы стремительно увеличивалась и по итогам августа достигла небывалых 25,9%.

Стоит при этом отметить, что только "китайцы" смогли показать рыночный рост по отношению к августу прошлого года (+20%), в то время как российские, корейские, японские, европейские и американские марки остаются "в минусе".

Показательно, как китайские бренды, которые изо всех сил стараются компенсировать дефицит на рынке, планомерно вытесняют прежних лидеров из рейтинга продаж. Так, по итогам августа Haval, Chery и Geely стройным рядом вошли в топ-5 российского авторынка, уступая лишь АвтоВАЗу и Kia. А вот в модельном шорт-листе революция уже случилась: самой популярной иномаркой в нашей стране впервые стала модель из Поднебесной - компактный кроссовер Haval Jolion. При этом Kia Rio, которая была бестселлером среди иномарок до этого, уже уступает его "соотечественникам" - Geely Coolray и Chery Tiggo 7 Pro.

В Россию активно поставляются автомобили китайских брендов, а также с небольшими задержками - корейские машины.

По мнению гендиректора ГК "АвтоСпецЦентр" Андрея Терлюкевича, популярность китайских автомобилей растет каждый месяц благодаря оптимальному соотношению цены и качества, а также регулярному обновлению модельного ряда. В сентябре можно ждать дальнейшего роста доли "китайцев" в сегменте новых машин, так как традиционно спрос в первом месяце осени увеличивается.

"Текущие рыночные условия лишь ускорили экспансию китайских автопроизводителей на наш рынок. Насколько может вырасти их доля в перспективе, будет зависеть от многих факторов: возврат или невозврат приостановивших свою деятельность автопроизводителей, карантинные меры в Китае и прочие непредвиденные обстоятельства. Если в целом конъюнктура рынка останется без значительных изменений, то "китайцы" могут занять до половины объема продаж в штуках. Сложно сказать, кто из большой китайской тройки станет лидером по итогам 2022 года, но борьба точно будет нешуточной", - рассуждает Фирсов.

Всего с начала года россияне приобрели 430,3 тысячи новых автомобилей, что на 59% ниже показателя за январь - август 2021 года. Очевидно, что в дальнейшем падение авторынка сохранится, при этом динамика продаж продолжит постепенно улучшаться, несмотря на то, что по многим иностранным маркам дилерские запасы подходят к концу.

Согласно базовому прогнозу "Автостата", за весь нынешний год в России будет реализовано 620 тысяч новых легковых автомобилей - почти в 2,5 раза меньше, чем годом ранее. Что касается дальнейшего восстановления рынка, то оно будет затяжным. При этом продажи вряд ли уже вернутся к "досанкционным" значениям в 1,5 млн единиц, поскольку для этого нужно, чтобы и цены "откатились" на прежний уровень, а этого, скорее всего, не случится. Наиболее реальным сценарием видится достижение рынком отметки в 1 млн штук в 2024-2025 годах.

Как считает Терлюкевич, результаты продаж новых автомобилей в 2022 году будут зависеть от наличия машин в дилерских центрах и программ господдержки. В текущих условиях в Россию поставляются автомобили китайских брендов, с небольшими задержками - корейские машины. В целом же перебои в логистике и дефицит электронных компонентов сохраняются, в связи с чем дефицит автомобилей, скорее всего, продлится на протяжении всего 2023 года.