53-летний Dodge продали в два раза дороже нового Lamborghini Huracan

Аукционный дом Mecum завершил очередные торги, в рамках которых с молотка пустили Dodge Charger Daytona 1969 года выпуска. За редкий спорткар, который сохранился в полностью оригинальном состоянии, новый владелец заплатил 418 000 долларов (примерно 25 миллионов рублей по текущему курсу). Для сравнения стоимость нового Lamborghini Huracan на американском рынке начинается от 206 000 долларов (около 12,5 миллионов рублей).

Фото: Mecum Mecum

В 1969 году Dodge выпустил лишь 503 Charger в исполнении Daytona. Редкая модификация отличалась клиновидным носовым обтекателем и массивным задним антикрылом. Некоторые спорткары оборудовали агрегатами V8 HEMI, однако данный экземпляр получил 7,2-литровый V8 Magnum. Отдача мотора составила 375 лошадиных сил.

С момента производства и до 2001 года спорткар провел без движения в гараже первого владельца. После длительного простоя Charger прошел глубокую реставрацию, которая заняла около года. В результате работ специалистам удалось сохранить все заводские комплектующие. Кроме того, представленная модель отличается нестандартным салатовым цветом кузова, который сочетается с черно-белым салоном, выполненным из натуральной кожи.

За редкую версию спорткара новый владелец заплатил 418 000 долларов (примерно 25 миллионов рублей по текущему курсу). Таким образом, 53-летний Dodge Charger Daytona оценили вдвое дороже нового Lamborghini Huracan.