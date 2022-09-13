Продажи китайских авто с пробегом резко увеличились

В августе 2022 года, согласно данным «Автостат Инфо», в России было продано 14 480 китайских авто с пробегом. Это на 48,7% больше результата за август прошлого года - 9737 ед.

Фото: "Автостат Инфо" "Автостат Инфо"

Рейтинг китайских марок на рынке авто с пробегом в августе этого года возглавила Chery. Перерегистрации автомобилей этой марки выросли за последние два месяца на 91,5% с 2520 до 4826 ед. В тот же период продажи подержанных Geely увеличились на 99,4% с 1781 до 3552 авто, что стало вторым результатом среди китайских марок. Третье место занимает Lifan: 2002 ед. против прошлогодних 1834 авто с пробегом. Great Wall и Exeed в августе вошли в топ-5 китайских марок рынка авто с пробегом. С июля по август перерегистрации автомобилей Great Wall выросли на 13,4% с 1302 до 1009 ед. В тот же период продажи подержанных машин марки Exeed выросли многократно с 46 до 932 ед.

Статистика перерегистраций по регионам показывает, что в августе текущего года к аналогичному периоду прошлого года перерегистрации китайских машин многократно выросли в Москве (с 266 до 1516 ед.), в Подмосковье (с 396 до 1063 ед.), в Краснодарском крае (с 522 до 781 шт.), а также в Санкт-Петербурге (с 199 до 762 ед.) и в Ростовской области (с 378 до 509 ед.).