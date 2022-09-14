Первый кроссовер Ferrari дебютировал с V12 рекордной мощности

Последний бастион пал. Гамма Ferrari пополнилась кроссовером — впервые за 75 лет в Маранелло разработали серийный автомобиль с пятью дверями. Новинка под названием Purosangue (в переводе с итальянского «чистокровный») сумела удивить: Ferrari сделала ставку на атмосферный V12 рекордной для сегмента мощности и инновационную пневмоподвеску, не постеснялась перенять у Rolls-Royce «суицидальные» двери и лишить водителя тачскрина медиасистемы.

Фото: © Ferrari Purosangue © Ferrari Purosangue

Ferrari старательно избегает терминов «кроссовер» и «внедорожник» — официальные лица считают Purosangue родоначальником нового класса FUV (Ferrari Utility Vehicle). Сравнивать новинку с традиционными SUV действительно не вполне корректно — дорожный просвет не превышает 183 миллиметров, не будут помощниками за пределами асфальта и огромные колёса с широченными шинами — 22-дюймовые шириной 255 миллиметров спереди и 23-дюймовые 315-миллиметровые сзади.

Ferrari Purosangue

Ferrari Purosangue оказался компактнее конкурентов: длина/ширина/высота модели из Маранелло равны соответственно 4973/2028/1589 миллиметрам, колёсная база — 3018 миллиметров. Новинка почти на 14 сантиметров короче и на пять сантиметров ниже, чем Lamborghini Urus.

Ferrari Purosangue

Экстерьер Purosangue лишён заимствований — у кроссовера Ferrari обтекаемый кузов с характерным длинным капотом и небольшой площадью остекления. Есть неординарные решения вроде прорезей в капоте и передних крыльях, пары задних спойлеров и «потайных» фар. Однако удержаться от сравнений с купе Roma сложно — общность между моделями очевидна.

Ferrari Purosangue

Одна из главных дизайнерских «фишек» Ferrari Purosangue — «суицидальные» задние двери. Кинематика похожа на Rolls-Royce, но отличий хватает — двери Ferrari безрамочные и открываются только на 79 градусов. Объяснение распашных дверей простое: таким образом в Ferrari добились визуального увеличения пространства салона, не прибегая к удлинению колёсной базы. Всем дверям положены электроприводы, а механических внутренних ручек нет вовсе — изнутри открыть створки можно только с кнопки.

Шасси Ferrari Purosangue абсолютно новое — инженерам удалось облегчить конструкцию, при этом жёсткость на кручение выросла на 30 процентов по сравнению с шутинг-брейком GTC4Lusso. Силовая структура кроссовера скроена по «суперкаровским» лекалам: используются высокопрочные сплавы из алюминия и стали, а некоторые элементы выполнены из углеродного волокна. Примеры экономии веса — карбоновая крыша и задние двери на одинарных петлях. В итоге сухую массу удалось удержать в пределах 2033 килограммов, что является отличным показателем для пятиметрового автомобиля с V12.

Именно двигатель принципиально отличает Purosangue от других люксовых кроссоверов. Турбомоторы появятся после, а на старте продаж Ferrari сделала ставку на атмосферный 6,5-литровый V12 от суперкара 812 Superfast! Пиковая отдача — рекордные для сегмента 725 лошадиных сил, позади остались и Dodge Durango SRT Hellcat, и Aston Martin DBX707. Крутящий момент — 716 Нм, но 80 процентов тяги доступны уже с 2100 оборотов в минуту, а раскручивать силовой агрегат можно до 8250 оборотов в минуту.

Хотя на Purosangue 6,5-литровый мотор не столь производительный, как на заднеприводных двухдверках, без знаковых доработок не обошлось. В частности, на кроссовере используются те же головки цилиндров, что и на лимитированном 812 Competizione, модернизированы впуск, выпуск и система охлаждения. У Purosangue та же бескомпромиссная система смазки с сухим картером, да и расположен двигатель со смещением в пределы колёсной базы. Ещё один пример гоночных технологий — компоновка transaxle с коробкой передач, установленной перед задней осью.

Ferrari адаптировала для Purosangue новый 8-ступенчатый преселективный «робот», но принципиальная схема полного привода та же, что и у шутинг-брейка FF — тяга передаётся на переднюю ось через отдельную коробку передач. На высоких скоростях (более 200 километров в час) и при движении на передачах с пятой по восьмую кроссовер исключительно заднеприводный — это позволяет добиться лучшей динамики и экономии топлива. Хотя Ferrari воздержалась от традиционной публикации времени на круга на полигоне во Фьорано, по управляемости Purosangue должен приятно удивить. Предмет гордости инженеров — практически идеальные показатели развесовки: 49:51 в пользу задней оси.

Динамические характеристики одни из лучших в классе: с места до 100 километров в час Ferrari Purosangue разгоняется за 3,3 секунды, как Porsche Cayenne Turbo GT; до 200 — за 10,6 секунды. Максимальная скорость — 311 километров в час!

Инновация Ferrari Purosangue — активная подвеска FAST (Ferrari Active Suspension Technology). Электронноуправляемые амортизаторы Multimatic, впервые оснащенные и золотниковыми клапанами, и 48-вольтовыми актуаторами, борются с кренами; в поворотах клиренс может уменьшаться на сантиметр для снижения центра тяжести; а нужные колёса «догружаться» за счёт системы векторизации тяги. У суперкара 812 Competizione новинка позаимствовала полноуправляемое шасси.

Ferrari Purosangue

Ещё одно необычное инженерное и дизайнерское решение — «симметричный» интерьер. Ставшего привычным для всех современных моделей тачскрина мультмедиасистемы нет, так что сидящему за рулём не придётся отвлекаться. Зато развлекательный комплекс положен пассажиру — перед ним 10,2-дюймовый планшет с Apple CarPlay и Android Auto.

Впрочем, совсем без связки с гаджетами водителя не оставят — на цифровой приборной панели есть экранчик, на котором отображаются ездовые настройки, параметры аудиосистемы и сообщения со смартфона. А вот встроенной навигации Ferrari не предложит — в Маранелло посчитали, что всё необходимое для ориентации на местности есть в мобильных устройствах.

Всем Ferrari Purosangue положен четырёхместный салон с раздельными мультиконтурными креслами. По центру на втором ряду есть небольшой пульт управления настройками климата, а над головами пассажиров может быть внушительная панорамная крыша. Само собой, обещаны расширенные возможности персонализации — салон обшивают кожей, алькантарой или высокопрочной тканью, а за доплату есть отделка с плетением из углеродного волокна.

Ferrari утверждает, что на Purosangue дебютировала самая мощная аудиосистема в истории компании. На возможности комплекса Burmester указывают гигантские динамики в дверях. Сабвуфер входит в стандартное оснащение. А вот беспокоиться о «синтетическом» звуке не стоит — атмосферному V12 не требуются помощники, и снаружи кроссовер будет звучать даже лучше, чем изнутри.

Интересно, что Ferrari позаботилась о перевозке крупногабаритных вещей — модные кресла с интегрированными подголовниками можно сложить, чтобы перевозить длинномеры. Впрочем, геометрическая форма багажника такова, что универсальным Purosangue можно назвать с большой натяжкой. Объём багажника в четырёхместной конфигурации — 487 литров, так что по этому показателю Ferrari уступает даже Шкоде Rapid.