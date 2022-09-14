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1 час назад

Новости автомира: MAN и Scania продают бизнес в России

Motor.ruиещё 3

Компания Traton SE, которая входит в Volkswagen Group, намерена продать свои торговые марки MAN и Scania в России местным торговым партнерам. Как сообщает «Коммерсантъ», сделка может быть закрыта к первому кварталу 2023 года. Traton оценила убыток от ухода с российского рынка в 550 миллиона евро. Стоит отметить, что и MAN, и Scania приостановили поставки грузовиков и комплектующих в страну еще в начале марта.

MAN и Scania продают бизнес в России
Фото: Motor.ruMotor.ru

Scania базируется в Швеции, а MAN – в Германии. Они импортировали и продавали грузовые автомобили и автобусы в России через «Скания-Русь» и «Ман Трак энд Бас Рус» соответственно. «Ъ» отмечает, что с конца февраля грузовые автомобили и комплектующие фигурировали в разных санкционных пакетах Евросоюза, однако формально под запретом оказалась не вся техника.

Согласно новой информации, Scania и MAN решили уйти из России в связи с антироссийскими санкциями. «Скания-Русь» и «Ман Трак энд Бас Рус» продадут пока неназванным российском компаниям. Также будет продано и лизинговое подразделение «Скания Лизинг». Помимо этого, у Scania и MAN имеется совместное предприятие в России – это завод по выпуску грузовиков в Санкт-Петербурге, и его судьба пока не определена.\

По данным «Ъ», на российский рынок приходилось около шести процентов глобальных продаж Scania. Чистая прибыль «Скания Русь» по итогам 2021 года составила 4,6 миллиарда рублей, а «Ман Трак энд Бас Рус» — 544,2 миллиона рублей.\

Автоновости,Volkswagen,Коммерсант,ЕС,
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