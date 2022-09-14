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1 час назад

Новости автомира: дилеры Lada смогут торговать автомобилями китайских марок

Южный автомобильиещё 1

АвтоВАЗ разрешит дилерам Lada торговать китайскими автомобилями. Об этом сообщает портал 110km со ссылкой на вице-президента по продажам и маркетингу АО «АвтоВАЗ» Дмитрия Костромина. По словам представителя АвтоВАЗа, из-за сложной ситуации дилерам будет разрешено торговать автомобилями других марок, но не в ущерб бренду Lada.

Дилеры Lada смогут торговать автомобилями китайских марок
Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев© РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Уже есть прецеденты конкретного начала работы дилеров с китайскими марками после разрешения АвтоВАЗа. Также некоторые дилеры, которые ранее торговали автомобилями Renault, Skoda, Volkswagen и Audi также начинают работать с маркой Lada. Сейчас у многих дилеров для сохранения коллектива и ведения бизнеса возникает потребность в сотрудничестве с китайскими марками.

Автоновости,Renault,Skoda,Audi,Volkswagen,Lada,Автоваз,
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