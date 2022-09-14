Пограничник Таджикистана погиб после перестрелки на границе с Киргизией

В результате перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана погиб один таджикский пограничник. На данный момент перестрелка прекращена, несколько человек числятся ранеными.

«В результате вооруженного конфликта, произошедшего в среду утром на участке таджикско-киргизской границы в районе Ворух, один таджикский пограничник погиб, есть несколько раненых, которые доставлены в местную больницу», - сообщил ТАСС источник в силовых структурах Таджикистана.