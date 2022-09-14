В Москве приостановили выдачу прав и регистрацию авто

«Сегодня в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях ГИБДД города Москвы временно приостановлено. В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя», - говорится в сообщении.