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1 час назад

Выдача прав и регистрация ТС в подразделениях ГИБДД Москвы остановлены из-за технического сбоя

Агентство «Москва»иещё 1

Регистрация транспортных средств и выдача водительских удостоверений в подразделениях ГИБДД Москвы временно недоступны по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

В Москве приостановили выдачу прав и регистрацию авто
Фото: ТАССТАСС

«Сегодня в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях ГИБДД города Москвы временно приостановлено. В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя», - говорится в сообщении.

Отмечается, что административные процедуры, не связанные с работой информационной системы, будут выполняться в обычном режиме.

Автоновости,ГИБДД,
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