В Москве приостановили выдачу прав и регистрацию авто

Регистрация транспортных средств и выдача водительских удостоверений в подразделениях ГИБДД Москвы временно недоступны по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
«Сегодня в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях ГИБДД города Москвы временно приостановлено. В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя», - говорится в сообщении.
Отмечается, что административные процедуры, не связанные с работой информационной системы, будут выполняться в обычном режиме.